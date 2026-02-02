Mass Effect Next: Ex‑Skyrim‑Designer wünscht sich ein offenes Mass Effect

Wenn jemand weiß, wie man ein Rollenspiel strukturiert, dann ein Lead Designer von Skyrim. Und genau dieser Blick von außen macht die jüngsten Aussagen von Bruce Nesmith so spannend.

Gefragt nach seinen Hoffnungen für das nächste Mass Effect, zeichnet er ein Bild, das BioWare‑Fans elektrisieren dürfte – und das Studio gleichzeitig vor eine gewaltige Herausforderung stellt.

Nesmiths Kernkritik ist altbekannt, aber selten so klar formuliert worden: Mass Effect habe fantastische Figuren und starke Geschichten, aber das Gameplay wirkte oft „eine Generation hinterher“. Für ihn liegt die Chance der Serie darin, ihre Stärken in ein modernes Format zu übertragen – statt nostalgisch an alten Strukturen festzuhalten.

Baldur’s Gate 3 als Vorbild für erzählerische Konsequenz

Nesmith sieht in Baldur’s Gate 3 ein Modell, das Mass Effect erstaunlich gut stehen würde. Nicht wegen des Kampfsystems, sondern wegen der Konsequenz der Entscheidungen, der Reaktivität und der erzählerischen Tiefe. BioWare habe diese DNA schon immer in sich getragen – Larian habe nur gezeigt, wie weit man sie heute treiben kann.

„Mass Effect braucht ein Bethesda‑Gefühl“

Der spannendste Teil seiner Aussage ist jedoch ein anderer: Nesmith glaubt, dass Mass Effect offener, größer und weltlicher werden sollte – im Stil eines Bethesda‑RPGs.

Ein Science‑Fiction‑Universum, das man frei erkundet, statt es in Missions‑Hubs zu durchlaufen. Eine Galaxie, die nicht nur erzählt, sondern erlebt wird. Ein Spiel, das sich traut, seine Welt atmen zu lassen.

Für ihn ist klar: Die Community wäre „verrückt danach“, wenn Mass Effect endlich ein echtes Open‑World‑RPG würde – mit all dem Content, der Exploration und den emergenten Momenten, die Bethesda‑Spiele auszeichnen.

Natürlich schmunzelt Nesmith selbst über seine Perspektive: Als ehemaliger Bethesda‑Designer neige er dazu, diese Art von Spiel überall zu sehen. Aber der Gedanke bleibt reizvoll.

Was bedeutet das für BioWare?

Mass Effect steht an einem Wendepunkt. Die Serie hat eine treue Fanbasis, aber auch eine Vergangenheit voller Erwartungen, Brüche und Neustarts. Nesmiths Vision – ein modernes, offenes, erzählerisch mutiges Mass Effect – klingt wie eine Mischung aus Wunschdenken und logischer Evolution.

Ob BioWare diesen Weg einschlägt, bleibt offen. Aber die Vorstellung eines Mass Effect, das die Weite eines Bethesda‑RPGs mit der Erzählkraft eines Baldur’s Gate 3 verbindet, dürfte vielen Fans sofort ein Bild in den Kopf setzen, das sie so schnell nicht wieder loslässt.