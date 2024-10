Mass Effect 4: Fotorealistischer Stil bestätigt

Autor:, in / Mass Effect 4

Die künstlerische Ausrichtung von Dragon Age: The Veilguard wurde kürzlich von einem Fan mit Pixar verglichen. An Michael Gamble gerichtet bat er darum, dass das nächste Mass Effect doch bitte nicht auch so werde.

Der Project Director bei BioWare und verantwortlich für Mass Effect brachte in einer Antwort sein Missfallen bezüglich des Vergleiches zum Ausdruck. Gleichzeitig versicherte er, dass Mass Effect fotorealistisch ist und auch so bleiben wird.

Gamble sagte via X: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Pixar-Sache einverstanden bin, aber Mass Effect ist fotorealistisch und wird es auch bleiben, solange ich es spiele.“

Nachdem nun Dragon Age: The Veilguard am Freitag seinen offiziellen Release feiert, wird sich das Studio wohl auch Mass Effect 4 konzentrieren.