Mass Effect 4: Jennifer Hale bereit für Rückkehr ins Mass-Effect-Universum

Jennifer Hale, die englische Synchronsprecherin der weiblichen Commander Shepard aus der Mass-Effect-Reihe, hat ihre Bereitschaft bekundet, für den kommenden Teil Mass Effect 4 zurückzukehren.

In einem Interview äußerte sie ihre anhaltende Begeisterung für das Science-Fiction-Universum und erklärte, dass sie jederzeit bereit sei, erneut eine Rolle darin zu übernehmen.

Dabei deutete sie an, dass für sie auch andere Figuren in Betracht kämen, darunter Charaktere verschiedener Spezies aus dem Spieluniversum wie Kroganer, Salarianer oder Turianer. Bislang hat Hale nach eigenen Angaben jedoch noch keine offizielle Anfrage von den Entwicklern erhalten.