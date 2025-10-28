Mass Effect 4: Jennifer Hale bereit für Rückkehr ins Mass-Effect-Universum

Jennifer Hale, die englische Synchronsprecherin der weiblichen Commander Shepard aus der Mass-Effect-Reihe, hat ihre Bereitschaft bekundet, für den kommenden Teil Mass Effect 4 zurückzukehren.
In einem Interview äußerte sie ihre anhaltende Begeisterung für das Science-Fiction-Universum und erklärte, dass sie jederzeit bereit sei, erneut eine Rolle darin zu übernehmen.
Dabei deutete sie an, dass für sie auch andere Figuren in Betracht kämen, darunter Charaktere verschiedener Spezies aus dem Spieluniversum wie Kroganer, Salarianer oder Turianer. Bislang hat Hale nach eigenen Angaben jedoch noch keine offizielle Anfrage von den Entwicklern erhalten.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Je weniger ich erwarte desto weniger werde ich enttäuscht. ME war damals genial aber die welt dreht sich weiter.
Nach Dragon Age: The Wokeguard erwarte ich nicht viel von Mass Effect…
Ich bin mit Mass Effect bis jetzt noch gar nicht in Berührung gekommen 🤷🏼♂️.
Die 3 Teile fande ich super, den 4ten habe ich vielleicht nur 2 Stunden gespielt, da sprang der Funke nie über 🙁
Mass Effect wäre toll 🙂