Mass Effect 4: Jennifer Hale bereit für Rückkehr ins Mass-Effect-Universum

19 / Mass Effect 4
Commander-Shepard-Stimme zeigt Begeisterung für Mass Effect 4.

Jennifer Hale, die englische Synchronsprecherin der weiblichen Commander Shepard aus der Mass-Effect-Reihe, hat ihre Bereitschaft bekundet, für den kommenden Teil Mass Effect 4 zurückzukehren.

In einem Interview äußerte sie ihre anhaltende Begeisterung für das Science-Fiction-Universum und erklärte, dass sie jederzeit bereit sei, erneut eine Rolle darin zu übernehmen.

Dabei deutete sie an, dass für sie auch andere Figuren in Betracht kämen, darunter Charaktere verschiedener Spezies aus dem Spieluniversum wie Kroganer, Salarianer oder Turianer. Bislang hat Hale nach eigenen Angaben jedoch noch keine offizielle Anfrage von den Entwicklern erhalten.

  1. MeisterMichl 46360 XP Hooligan Treter | 28.10.2025 - 09:02 Uhr

    Je weniger ich erwarte desto weniger werde ich enttäuscht. ME war damals genial aber die welt dreht sich weiter.

    0
  2. Carfesh 1400 XP Beginner Level 1 | 28.10.2025 - 09:49 Uhr

    Nach Dragon Age: The Wokeguard erwarte ich nicht viel von Mass Effect…

    0
  3. Lord Hektor 320790 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.10.2025 - 10:30 Uhr

    Ich bin mit Mass Effect bis jetzt noch gar nicht in Berührung gekommen 🤷🏼‍♂️.

    0
  4. Hey Iceman 827825 XP Xboxdynasty All Star Gold | 28.10.2025 - 12:23 Uhr

    Die 3 Teile fande ich super, den 4ten habe ich vielleicht nur 2 Stunden gespielt, da sprang der Funke nie über 🙁

    0

