Mass Effect 4: Lens Flare-Comeback und Entwicklung auf Kurs

Obwohl sich das nächste Mass Effect weiterhin in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, sorgt ein augenzwinkernder Kommentar von Game Director Michael Gamble derzeit für Gesprächsstoff in der Community.

Auf einen Social-Media-Post, der scherzhaft forderte, das neue Spiel solle „bitte wieder übermäßigen Lens Flare“ enthalten – wie die Originaltrilogie – antwortete Gamble lediglich mit einem zustimmenden Emoji.

Diese spielerische Reaktion ist zwar keine offizielle Bestätigung, lässt aber durchblicken, dass sich das Projekt in einer stabilen Phase befindet und auch Raum für solche kreativen Details lässt.

Trotz dieser kleinen Updates befindet sich das Spiel laut früheren Aussagen von Ex-Produzent Mark Darrah weiterhin nicht in voller Produktion. BioWare hatte Anfang des Jahres den Großteil seiner Kapazitäten in die Fertigstellung und Nachbetreuung von Dragon Age: The Veilguard investiert. Als Ein-Projekt-Studio arbeitet BioWare derzeit nicht parallel an mehreren großen Titeln, was den Entwicklungsfortschritt des nächsten Mass Effect verlangsamt.

Bekannt ist jedoch, dass das Spiel auf der Unreal Engine 5 entsteht – ein bewusster Schritt weg von der hauseigenen Frostbite-Engine, mit der BioWare bei Anthem und Mass Effect: Andromeda wiederholt Schwierigkeiten hatte.

Das neue Team besteht aus mehreren Veteranen der Originaltrilogie, darunter Michael Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts und Parrish Ley. Studioleiter Gary McKay betonte kürzlich in einem Blogpost, dass man derzeit auch intern Prozesse überdenke, um zukünftige Projekte nachhaltiger und kreativer zu gestalten.

Ein offizieller Titel oder ein Veröffentlichungsdatum stehen nach wie vor aus. Sicher ist lediglich, dass der nächste Mass Effect-Teil für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird – eines Tages, frühestens 2029?