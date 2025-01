Mass Effect 4: Moralsystem könnte zurückkehren

Autor:, in / Mass Effect 4

Die von Spielern getroffenen Entscheidungen in Mass Effect 4 könnten wieder im altbekannten Moralsystem einfließen.

BioWare könnte im nächsten Teil der Mass Effect-Reihe das Renegade- und Paragon-System, auch als Moralsystem bekannt, zurückbringen.

Project Director Michael Gamble sprach über das in der Trilogie verwendete Moralsystem, welches insbesondere in den vielen Dialogen des Rollenspiels zum Einsatz kam. Die Wahl eurer Antworten, aber auch eure Handlungen wurden in den beiden moralischen Kategorien „Vorbild“ und „Abtrünnig“ gewertet, wodurch zuletzt euer Charakter geformt wurde.

Gamble sagte: „Was Renegade und Paragon angeht: Ja, es stimmt, dass mehr Leute Paragon gespielt haben. Aber es wäre bedeutungslos gewesen, wenn es Renegade nicht gegeben hätte. Meiner Meinung nach ist die Fähigkeit zu wählen stärker als die Anzahl der Leute, die irgendeine Option spielen.“

Seine Aussage bezog sich hier nur auf die Trilogie, als eine Bestätigung für Mass Effect 4 sollte man das nicht sehen.

Allerdings wies X-User Kala Elizabeth in einer Antwort an Gamble auf ein offenbar verstecktes Paragon-Symbol in einem Artwork zum nächsten Teil hin. Für sie ist die Rückkehr des Systems bereits bestätigt, wie sie anhand einer Grafik verdeutlicht.

The renegade/paragon system is absolutely returning for Mass Effect 5 https://t.co/4OY9iUD2Cs pic.twitter.com/htjke2gz1C — Kala Elizabeth (@kalaelizabeth) January 3, 2025

Gamble antwortete darauf, dass er sich nur auf die Trilogie bezog, sagte aber auch, man müsse einfach abwarten und sehen.

Was denkt ihr über die mögliche Rückkehr des Moralsystems im neuen Mass Effect?