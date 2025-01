Mass Effect 4: Noch immer nicht in voller Produktion

Bis der nächste Teil der Rollenspielreihe Mass Effect auf den Markt kommt, wird offenbar noch viel Zeit vergehen. Noch immer befindet sich das Spiel bei BioWare nicht in der vollen Produktionsphase. Das behauptet Mark Darrah.

Darrah verließ BioWare zwar 2021, war für Dragon Age: The Veilguard aber noch in beratener Funktion tätig. In einem Video auf seinem persönlichen YouTube-Kanal sagte er, Mass Effect 4 sei noch nicht in voller Produktion.

Die BioWare-Mitarbeiter könnten in der Zwischenzeit an Projekten anderer EA-Studios arbeiten, bis Mass Effect seine nächste Phase erreicht.

Bei BioWare sei man laut Darrah dazu übergangen, ausschließlich ein Einzelspieler-Studio zu sein, wodurch Mass Effect das vorerst das einzige internen Projekt sein. Er sagte außerdem, es gibt keine Pläne für DLCs zu Dragon Age: The Veilguard.