Mass Effect Next: RPG erscheint wohl deutlich später – Ex-BioWare-Produzent erklärt die Gründe

In einem aktuellen Gespräch hat Mike Darrah, früherer Produzent von Anthem und langjähriger BioWare-Veteran, neue Einblicke in die Entwicklungsstruktur des Studios gegeben.

Seine Aussagen deuten darauf hin, dass Mass Effect 5 erst deutlich später erscheinen könnte, da BioWare seine Arbeitsweise grundlegend verändert hat.

Darrah beschreibt, dass das Team hinter dem neuen Mass Effect genau das getan habe, was man sich rückblickend bei früheren Projekten gewünscht hätte. Statt Personal zwischen mehreren Spielen hin und her zu schieben, konzentriere sich das Studio nun vollständig auf ein einziges Projekt. Diese Fokussierung führe zwar zu längeren Abständen zwischen Veröffentlichungen, verhindere aber die internen Reibungen, die BioWare über Jahre begleitet hätten.

Er erinnert daran, dass das Studio früher mehrere Großproduktionen gleichzeitig verfolgte, die sich gegenseitig Ressourcen entzogen und unbeabsichtigte Auswirkungen aufeinander hatten.

Diese Phase sei vorbei. Nach seiner Einschätzung arbeite BioWare derzeit nahezu vollständig an Mass Effect 5, ohne die Ablenkungen, die in der Vergangenheit zu Verzögerungen und strukturellen Problemen geführt hatten.

Darrah betont, dass auch das neue Modell nicht frei von Herausforderungen sei, diese jedoch anderer Natur seien als jene, die BioWare bis etwa 2022 geprägt hatten. Die klare Priorisierung eines einzigen Projekts soll langfristig für stabilere Entwicklungsprozesse sorgen, auch wenn Fans dadurch länger auf das nächste Kapitel des Science Fiction Epos warten müssen.

Wann Mass Effect 5 tatsächlich erscheint, bleibt weiterhin offen. Sicher scheint jedoch, dass der Abstand zu Dragon Age The Veilguard größer ausfallen wird, als viele Spieler erwartet hatten.