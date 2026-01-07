Mass Effect 4: Sprecherin weiß nichts über die Rückkehr von Commander Shepard

Synchronsprecherin Jennifer Hale hat bestätigt, dass sie keinerlei Informationen über eine mögliche Rückkehr der Kultfigur Commander Shepard besitzt. Die langjährige Stimme der weiblichen Shepard‑Version begleitet die Reihe seit dem ersten Mass Effect und bleibt trotz ihrer zentralen Rolle selbst im Dunkeln.
In einem Gespräch mit Behind The Voice erklärte Hale, dass sie nicht wisse, ob Shepard in Mass Effect 4 zurückkehren werde. Sie betonte mehrfach, dass ihr keinerlei Hinweise vorliegen und verwies die Community direkt an BioWare.
Wer sich eine Rückkehr des Charakters wünsche, solle das Studio kontaktieren, da dies möglicherweise Einfluss auf zukünftige Entscheidungen haben könnte. Hale machte deutlich, dass sie selbst gerne wieder Teil des Projekts wäre, aktuell jedoch keinerlei Informationen habe.
Die Aussagen verstärken die Unsicherheit rund um das nächste Mass Effect, das seit seinem ersten Teaser zahlreiche Spekulationen ausgelöst hat.
Commander Shepard bleibt damit weiterhin ein ungelöstes Element in der Zukunft der Reihe, während Fans gespannt darauf warten, welche Richtung BioWare einschlagen wird.
Schauen wa mal. Bin gespannt auf Mass Effect 4. Bisher gefallen mir alle 4 Teile. 🙂
Naja, Teil 3 ist schon deutlich schlechter als die ersten beiden aber immer noch wesentlich besser als Andromeda.
Andromeda an sich ist ein gutes Spiel aber hat schon fast gar nichts mehr mit Mass Effect zu tun gehabt, zu wenig Alien Rassen, die Gegner eher schwach, hatten nicht mal Ansatzweise das Charisma der Geht, Baktarianer und der Reaper und vor allem war es fast egal was für Klassen man nimmt weil man jederzeit umher switchen konnte, ach und das fehlende Paragon System nicht vergessen. Also an Andromeda hat man schon gesehen das sie sich von der alten Formel getrennt haben,was dann in Failguard resultierte, trotzdem ist Andromeda immer noch besser als Failguard 😅
Natürlich hoffe ich das sich Bioware etwas zurück besinnt aber ich glaube der Zug ist abgefahren weil auch niemand der alten Crew mehr in dem Studio sitzt.
Ich finde Andromeda sogar besser als Teil 3 zumindest der Anfang, Teil 3 ist ziemlich schlauchartig, ganz anders als 1 und 2. Im Grunde ist es auch fragwürdig ob und wie Shepard überhaupt zurückkommen soll, je nach Ende ist er nicht mehr da, klonen wäre natürlich möglich da Teil 3 Shepard ja auch schon nicht mehr das Original ist. Auch dürfte es schwer sein nach so langer Zeit einen Kultcharakter wieder zurückzubringen. Wahrscheinlich wird es max. wie in Dragon Age, das der Held oder einer der anderen Helden vom letzten Mal kurz auftaucht oder nur erwähnt wird. Wahrscheinlich spielt es je ganz wo anders im Universum wie Andromeda, da die Sprungtore kaputt sind und Raumfahrt nur noch lokal möglich ist ohne Archen.