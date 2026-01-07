Mass Effect 4: Sprecherin weiß nichts über die Rückkehr von Commander Shepard

Synchronsprecherin Jennifer Hale hat bestätigt, dass sie keinerlei Informationen über eine mögliche Rückkehr der Kultfigur Commander Shepard besitzt. Die langjährige Stimme der weiblichen Shepard‑Version begleitet die Reihe seit dem ersten Mass Effect und bleibt trotz ihrer zentralen Rolle selbst im Dunkeln.

In einem Gespräch mit Behind The Voice erklärte Hale, dass sie nicht wisse, ob Shepard in Mass Effect 4 zurückkehren werde. Sie betonte mehrfach, dass ihr keinerlei Hinweise vorliegen und verwies die Community direkt an BioWare.

Wer sich eine Rückkehr des Charakters wünsche, solle das Studio kontaktieren, da dies möglicherweise Einfluss auf zukünftige Entscheidungen haben könnte. Hale machte deutlich, dass sie selbst gerne wieder Teil des Projekts wäre, aktuell jedoch keinerlei Informationen habe.

Die Aussagen verstärken die Unsicherheit rund um das nächste Mass Effect, das seit seinem ersten Teaser zahlreiche Spekulationen ausgelöst hat.

Commander Shepard bleibt damit weiterhin ein ungelöstes Element in der Zukunft der Reihe, während Fans gespannt darauf warten, welche Richtung BioWare einschlagen wird.