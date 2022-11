Mass Effect 4: Team arbeitet hart an neuen Charakteren und Schauplätzen

BioWare feierte gestern den N7-Day mit neuen Informationen zu Mass Effect. So wurde ein neues Keyart für den neusten Teil mit einem möglicherweise interessanten Detail veröffentlicht, das wir euch hier gezeigt haben.

Der Entwickler verriet in einem neuen Blogeintrag, dass die Vorproduktion von Mass Effect 4 sehr gut verlaufe. Die Fans ließ man auch wissen, dass man „hart daran arbeite, neue Charaktere und Schauplätze zu erschaffen, die die Spieler lieben werden aber auch viele, an die sie sich erinnern werden, wieder aufleben zu lassen.“

Im Blog heißt es an die Fans zudem gerichtet: „Eines Tages, wenn wir so weit sind, werden wir mehr über das nächste Mass Effect zu berichten haben, also vielen Dank, dass ihr diese Reise mit uns begleitet habt. Es ist außerordentlich aufregend für das Team, und wir würden gerne auch in Zukunft Einblicke in unsere Arbeit mit euch teilen. Und ausgerechnet heute wollen wir auch das Erbe ehren, das uns hierher gebracht hat.“