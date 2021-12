Mass Effect 5: BioWare stellt Entwickler mit UE4/5-Erfahrung ein

Ihr habt Erfahrung mit der AAA-Spielentwicklung und der Unreal-Spiel-Engine? Eure Kenntnisse in der Planung und Absicherung von Systemen für AAA-PC- und Konsolenspiele sind überdurchschnittlich? Ihr könnt mehr als fünf Jahre professionelle C++-Erfahrung und ein solides Verständnis von Software-Design-Prinzipien vorweisen?

Dann bewerbt euch bei BioWare, um am kommenden Mass Effect 5 mitzuarbeiten!

BioWare is hiring talented programmers with UE4/5 experience! Come, join our team and work with us on the next Mass Effect game!https://t.co/6Wr7CpRnh4#BioWare #hiring #UnrealEngine

— Brenon Holmes (@BrenonHolmes) December 17, 2021