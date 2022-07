Mass Effect 5: Deus Ex Autorin wird Senior Narrative Director

Autor:, in / Mass Effect 5

Mary DeMarle wird Senior Narrative Director bei Mass Effect 5 und schließt sich dem Team von BioWare an.

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass Mary DeMarle, Autorin von Spielen wie Deus Ex und Guardians of the Galaxy, sich dem Team von BioWare angeschlossen hat.

Weiter wurde jetzt offiziell verkündet, dass Mary DeMarle nun Senior Narrative Director bei Mass Effect 5 ist.