Mass Effect: Andromeda: Sprecher rechnet mit EA und toxischer Gaming-Community ab

Bis heute wird Mass Effect Andromeda kontrovers diskutiert, doch nicht alle Beteiligten verbinden negative Erinnerungen mit dem letzten großen Serienableger von BioWare.

Tom Taylorson, der Sprecher der männlichen Version von Protagonist Scott Ryder, hat in einem aktuellen Interview erklärt, dass das Projekt für ihn eine der besten Erfahrungen seiner Karriere gewesen sei.

Er beschreibt die Arbeit an dem Spiel als intensiv, lehrreich und persönlich prägend. Gleichzeitig betont er, dass er während der Produktion viele neue Kontakte geknüpft und wertvolle Erfahrungen gesammelt habe, die ihm später weitere berufliche Möglichkeiten eröffneten.

Trotz seiner positiven persönlichen Bilanz erkennt Taylorson die schwierigen Umstände rund um die Entwicklung von Mass Effect Andromeda an. Seiner Aussage nach sei das Spiel unter erheblichem Zeitdruck veröffentlicht worden und habe unter technischen sowie strukturellen Problemen gelitten, unter anderem durch die frühe Nutzung einer neuen Engine, die nicht optimal für narrative Spiele geeignet gewesen sei.

Auch die öffentliche Wahrnehmung zum Release wird von ihm kritisch eingeordnet. Mass Effect Andromeda sei schnell zu einem Ziel intensiver Online-Kritik geworden und habe sich in einer stark polarisierten Gaming-Diskussion wiedergefunden, die die Rezeption zusätzlich geprägt habe.

Taylorson sieht darin ein wiederkehrendes Muster in der Spieleindustrie, bei dem einzelne Titel schnell zum Fokus starker negativer Aufmerksamkeit werden können, während andere Projekte ähnlichen Drucksituationen ausgesetzt sind.

Trotz der gemischten öffentlichen Wahrnehmung bleibt seine persönliche Einschätzung des Projekts durchweg positiv und eng mit seiner eigenen beruflichen Entwicklung verbunden.