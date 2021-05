Mass Effect Legendary Edition: 84 GB großer Pre-Load auf Xbox verfügbar

Autor:, in / Mass Effect Legendary Edition

Der 84 GB große Pre-Load der Mass Effect: Legendary Edition ist ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.

In etwas weniger als einer Woche erscheint Mass Effect: Legendary Edition und bietet sowohl langjährigen Fans als auch Neueinsteigern die Möglichkeit die Abenteuer von Commander Shepard in neuem Glanz zu erleben.

Besonders der erste Teil soll dabei einer starken Überarbeitet unterzogen worden sein und schon fast einem Remake gleichkommen.

Mass Effect: Legendary Edition steht ab sofort auf Xbox Series X|S zum Pre-Load bereit und benötigt dafür insgesamt 84,3 GB freien Speicherplatz.

Hinzu kommt am Erscheinungstag der 11,8 GB große Day One-Patch. Insgesamt wird die drei umfangreiche, überarbeitete Rollenspiele umfassende Sammlung also mit 96,1 GB zu Buche schlagen.

Mass Effect: Legendary Edition erscheint am 14. Mai 2021 für Xbox One, PlayStation 4 und PC. Per Abwärtskompatibilität wird die Rollenspiel-Sammlung ebenfalls auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 spielbar sein.