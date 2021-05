Mass Effect Legendary Edition: Besondere Inhalte für Fans veröffentlicht

Autor:, in / Mass Effect Legendary Edition

Vor dem Launch der Mass Effect Legendary Edition veröffentlichen BioWare und Electronic Arts heute mehrere besondere Inhalte für Fans – unter anderem ein umfassendes Soundtrack-Video, einen benutzerdefinierten Key Art-Editor und kostenlos herunterladbare Bonus-Inhalte.

BioWare hat eine Web-Oberfläche kreiert, auf der Spieler ihr eigenes Key Art der Mass Effect Legendary Edition erstellen können.

Sowohl neue als auch alte Shepard-Spieler können ihre Teammitglieder, Moral und besondere Kulissen auswählen, um ihr eigenes, personalisiertes Key Art zu kreieren und mit Freunden oder über soziale Medien zu teilen. Alternativ kann der Zufallsgenerator eines von Milliarden möglichen Ergebnissen zusammenstellen.

Diese Bilder können in mehreren Formaten einschließlich 4K heruntergeladen werden und stehen sogar im Schutzhüllen-Format zur Verfügung, mit dem sich die physischen Kopien des Spiels personalisieren lassen. Die Web-Oberfläche ist hier zu finden.

Außerdem hat BioWare ein ausführliches, 88 Titel umfassendes Soundtrack-Video mit Musik aus allen drei Teilen der Trilogie zusammengestellt. Das Video enthält drei besondere Bilder, die exklusiv für diesen Anlass geschaffen wurden. Der brandneue Song „Resynthesis“ ist ebenfalls mit inbegriffen. Die Greatest Hits aus dem Soundtrack von Mass Effect gibt es hier zum Anhören:

Abschließend veröffentlicht BioWare einige Bonus-Inhalte, die bisher nur über die Deluxe Editionen von Mass Effect 2 & 3 erhältlich waren und jetzt kostenlos heruntergeladen werden können.

Der Download beinhaltet 88 Musikstücke aus der gesamten Trilogie einschließlich „Resynthesis“, zwei digitale Artbooks, zwei digitale Comicbücher und eine digitale Lithografie der Normandy in Aktion. Diese Bonus-Inhalte können hier heruntergeladen werden.

Die Mass Effect Legendary Edition erscheint am 14. Mai für Playstation 4 und Xbox One mit Aufwärtskompatibilität für Playstation 5 und Xbox Series X|S sowie für PC via Origin und Steam.