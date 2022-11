Mass Effect: BioWare feiert den N7 Day 2022 – UPDATE

Autor:, in / Mass Effect

BioWare und Electronic Arts feiern knapp 15 Jahre der beliebten Mass Effect-Reihe und haben im Rahmen der Feierlichkeiten einen neuen Blogbeitrag mit zahlreichen Inhalten für die Community veröffentlicht. In dem Blogbeitrag finden Leserinnen und Leser auch das nächste aufregende Asset zu Mass Effect, das ihr euch auch weiter unten anschauen könnt.

Weitere Inhalte des Blogbeitrags zum N7 Day 2022 umfassen:

Ein Spotlight auf die Führungsriege von Mass Effect, die am nächsten Mass Effect arbeitet.

Ein Brief von Project Director Mike Gamble.

Mass Effect-Kleidungsstücke für Die Sims 4, die ab dem 17. November kostenlos erhältlich sind.

Neues Merchandise zum N7 Day bei verschiedenen Online-Anbietern.

Konzeptzeichnungen des Entwicklerteams des nächsten Mass Effect.

Ein Angebot zur Mass Effect Legendary Edition für die EA App und Steam.

Ein visueller Vergleich zwischen der Mass Effect-Trilogie auf der Xbox 360 und der Mass Effect Legendary Edition auf der Xbox One.

Mass Effect N7 DAY Key-Art 2022:

Wer sich das Keyart mit der Lupe anschaut, der wird an der linken unteren Ecke ein Datum erkennen: 11_07_90, was vermutlich für 7. November 2190 steht. Demnach könnte Mass Effect 4 circa vier Jahre nach Mass Effect 3 (2186) spielen, was bis zu einer offiziellen Bekanntgabe reine Spekulation bleibt.