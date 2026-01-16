Massive Entertainment: Division‑Chef wechselt zu Battlefield

Ubisoft bestätigt Abschied von Julian Gerighty als Division-Chef.

Ubisoft Massive bestätigt offiziell, dass Julian Gerighty, Executive Producer des gesamten Tom Clancy’s The Division-Franchise, das Studio verlässt und zu Battlefield Studios wechselt. Obwohl sein Abschied spürbar ist, betont Massive, dass sein Einfluss und Vermächtnis tief im Studio verankert bleiben.

Die Botschaft an die Community ist klar: Keine Sorge, Agents. Die Teams, die gemeinsam mit Gerighty die Welt von The Division aufgebaut haben, bleiben an Bord und arbeiten mit unverändertem Engagement an der Zukunft der Reihe. Dazu gehören The Division 2, The Division: Survivors, The Division Resurgence und The Division 3.

Mit einem emotionalen Abschiedsgruß – „Once an Agent, always an Agent“ – würdigt Massive Gerightys Beitrag und versichert den Fans, dass die Vision des Franchise weitergeführt wird.

