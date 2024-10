Master Detective Archives: RAIN CODE Plus: Launch-Trailer zum Noir-Detektivabenteuer

Von den Köpfen hinter der Danganronpa-Serie, ist jetzt Master Detective Archives: RAIN CODE Plus für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam in Nordamerika und Europa erhältlich.

Spike Chunsoft, Inc. hat sein luzides Noir-Detektivabenteuer Master Detective Archives: RAIN CODE Plus für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam in Nordamerika und Europa veröffentlicht. Mit 4K-Kompatibilität, einem Galerie-Modus und fünf Untergeschichten mit verschiedenen Meisterdetektiven.

Das Studio hat außerdem einen neuen Launch-Trailer für das Spiel enthüllt, den ihr euch hier ansehen könnt:

Master Detective Archives: RAIN CODE Plus ist ab sofort verfügbar.