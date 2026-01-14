Masters of Albion: PC-Version startet im April

Die PC-Version von Masters of Albion, der neuen Gott-Simulation von Peter Molyneux, erscheint offiziell im April.

Entwickler 22cans gibt offiziell bekannt, dass Masters of Albion, die nächste Gott-Simulation aus der Feder des Fable-Schöpfers Peter Molyneux, am 22. April via Steam für den PC erscheinen wird. Ob und wann das Spiel für Konsolen veröffentlicht wird, ist unklar.

Masters of Albion sprengt die Genregrenzen einer handelsüblichen Gott-Simulation, indem es das Grundprinzip mit Elementen aus Strategie, Stadtverwaltung und Tower Defense vermischt.

Auf der narrativen Seite enthält Masters of Albion eine reichhaltige Story rund um das kleine Dorf Oakridge, die auf Wunsch auch direkt durch die Augen der Bewohner erlebt werden kann.