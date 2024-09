Matchbox Driving Adventures: Rasanter Trailer zur Veröffentlichung

Autor:, in / Matchbox Driving Adventures

Mattel, Inc. veröffentlicht heute in Zusammenarbeit mit Outright Games Matchbox Driving Adventures, welches von Casual Brothers entwickelt wurde. Es ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.

Auf Matchbox Adventure Island gibt es eine Vielzahl an Aktivitäten und Features:

Abenteuer: Sechs verschiedene Umgebungen wie ein Stadtzentrum oder eine Vulkanlandschaft bieten zahlreiche Missionen, um neue Inselbereiche für den Matchbox Adventure Squad freizuschalten.

Sechs verschiedene Umgebungen wie ein Stadtzentrum oder eine Vulkanlandschaft bieten zahlreiche Missionen, um neue Inselbereiche für den Matchbox Adventure Squad freizuschalten. Herausforderungen: Herausforderungen wie das Verfolgen von Autos oder das Entkommen vor Gefahren, wie Alligatoren oder einem riesigen Oktopus, sorgen für einen stetig steigenden Schwierigkeitsgrad und ermöglichen das Sammeln von Medaillen und Belohnungen.

Herausforderungen wie das Verfolgen von Autos oder das Entkommen vor Gefahren, wie Alligatoren oder einem riesigen Oktopus, sorgen für einen stetig steigenden Schwierigkeitsgrad und ermöglichen das Sammeln von Medaillen und Belohnungen. Anpassbare Fahrzeuge: Originale Matchbox-Fahrzeuge, wie der Dune Dog oder der Flame Tamer, können nach Belieben angepasst werden. Jedes Auto hat unterschiedliche Werte in Kategorien wie Gewicht, Geschwindigkeit oder Handling, und bietet somit ein individuelles Fahrerlebnis.

Originale Matchbox-Fahrzeuge, wie der Dune Dog oder der Flame Tamer, können nach Belieben angepasst werden. Jedes Auto hat unterschiedliche Werte in Kategorien wie Gewicht, Geschwindigkeit oder Handling, und bietet somit ein individuelles Fahrerlebnis. Single- oder Multiplayermodus: Im Wettbewerbsmodus kann allein oder mit bis zu drei weiteren Spielenden auf 14 Strecken, welche jeweils in vier Varianten verfügbar sind, in Multiplayer-Rennen angetreten werden.

Im Wettbewerbsmodus kann allein oder mit bis zu drei weiteren Spielenden auf 14 Strecken, welche jeweils in vier Varianten verfügbar sind, in Multiplayer-Rennen angetreten werden. Für Neulinge und Erfahrene: Verschiedene Schwierigkeitsstufen sowie Hilfen wie die automatische Beschleunigung und der Spurhalteassistent machen das Spiel zugänglich für jedes Alter und Niveau.

Matchbox wurde 1953 von Automobil-Enthusiast Jack Odell erfunden, weil seine Tochter nur Spielzeuge in die Schule mitbringen durfte, die in eine Streichholzschachtel (Englisch „Matchbox“) passen.

Die daraus entstandene Marke hat sich seitdem vor allem auf Spielzeugfahrzeuge nach echten Vorbildern spezialisiert. Mattel gab vor Kurzem bekannt, einen Live-Action-Film zu der Marke veröffentlichen zu wollen.

Matchbox Driving Adventures bringt jetzt die bekannten Spielzeugautos auf die Konsolen und den PC. Spielende können zwischen zwölf originalen Matchbox-Fahrzeugen wählen, diese anpassen und gegen andere Autos antreten, um Medaillen und Belohnungen zu verdienen und als Matchbox-Rennfahrer zu glänzen.

Hier gibt es den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel: