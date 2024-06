Matchbox Driving Adventures: Rennspiel für Konsolen und PC angekündigt

Mattel hat in Zusammenarbeit mit Publisher Outright Games das erste Videospiel für Konsolen und PC vorgestellt, das von der Spielzeugmarke Matchbox inspiriert ist.

Matchbox Driving Adventures wurde von Casual Brothers entwickelt und wird am 20. September 2024 für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC auf Steam und im Microsoft Store erhältlich sein.

Matchbox Driving Adventures ermöglicht es den Spielern, digitale Versionen ihrer authentischen Matchbox-Lieblingsfahrzeuge freizuschalten, anzupassen und zu fahren.

Tretet allein oder mit bis zu vier Freunden im lokalen Mehrspielermodus gegeneinander an und begebt euch auf epische Missionen in sechs verschiedenen Umgebungen und rast über verschiedene Strecken, die alle mehrere Varianten bieten und viele Möglichkeiten bieten, das Gaspedal durchzudrücken.

Matchbox Driving Adventures wurde für alle Spieltypen entwickelt und bietet zwei verschiedene Spielmodi:

Matchbox Driving Adventures ist perfekt für Neueinsteiger und langjährige Fans der Marke und bietet ein dynamisches und fesselndes Erlebnis, das das historische Erbe von Matchbox ehrt und den Spielern die Möglichkeit gibt, zu fahren:

Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming bei Mattel, sagte: „Die Rückkehr von Matchbox auf Konsolen und PC ist ein bedeutender Meilenstein für Mattel Digital Games. Outright Games hat die Essenz von Matchbox eingefangen und eine fesselnde Welt geschaffen, die Familien dazu einlädt, die Modellautos, die sie kennen und lieben, zu erforschen und sich mit ihnen zu messen.“

„Wir freuen uns darauf, eine neue Generation in das Erbe von Matchbox einzuführen, während sie die Freude an aufregenden Abenteuern in der realen Welt und den Nervenkitzel der offenen Straße entdecken.“