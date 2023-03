Mato Anomalies: Visual Novel trifft jetzt auf JRPG

Autor:, in / Mato Anomalies

Visual Novel trifft auf JRPG: Mato Anomalies ist ab sofort erhältlich.

Detective Doe tritt in Aktion, um die Geheimnisse von Mato Anomalies zu lüften. Die Visual Novel mit JRPG-Einflüssen ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, sowohl physisch als auch digital, und nur digital für PC auf Steam.

Die physische Day One Edition für Konsolen hält zudem mit mehrfarbigem Artbook, einem schicken Slipcase und digitalen Boni einen Leckerbissen für Sammler bereit.

Zur Feier des Launchs von Mato Anomalies haben Arrowiz und Prime Matter einen fesselnden Launch-Trailer erstellt: