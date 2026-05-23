Maverick Games: AAA Driving Game: Neue Screenshots zeigen Porsche und hohen Detailgrad

Neue Screenshots aus der Entwicklung des kommenden AAA Open-World Driving Games von Maverick Games geben einen weiteren Eindruck vom technischen Stand des Projekts. Im Fokus stehen dabei zwei neue Bilder, die unter anderem einen Porsche sowie den hohen Detailgrad des Cockpits zeigen.

Die Screenshots unterstreichen vor allem den grafischen Anspruch des Titels. Der dargestellte Porsche wirkt detailliert modelliert und fügt sich in eine realistisch gestaltete Umgebung ein, die auf moderne Rendering-Technologien hindeutet.

Konkrete Gameplay-Elemente oder spielerische Systeme wurden mit den Bildern nicht enthüllt. Dennoch lässt sich erkennen, dass der Fokus klar auf einer authentischen Fahrphysik und einer visuell hochwertigen Open World liegen dürfte.

Das noch unbenannte Projekt befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung und wird als AAA-Produktion eingeordnet. Plattformen wurden bislang nicht offiziell bestätigt, allerdings ist ein Release für PC sowie aktuelle Konsolen wie PlayStation 5 und Xbox Series X|S wahrscheinlich.

Weitere Details zum Spiel sollen im Verlauf der Entwicklung folgen.