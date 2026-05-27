Maverick Games: Rennspiel könnte bei Playstation’s State of Play enthüllt werden

Maverick Games bereitet die Vorstellung seines ersten Open-World-Rennspiels vor, die bei der Playstation State of Play stattfinden könnte.

Das neue Studio Maverick Games wird sein erstes Spiel Anfang Juni offiziell enthüllen und setzt dabei auf ein Team zahlreicher ehemaliger Forza-Horizon-Entwickler.

Seit dem Wochenende teasert das britische Studio die bevorstehende Vorstellung bereits über soziale Netzwerke und einen offiziellen Countdown auf YouTube an. Die Enthüllung soll am 2. Juni um 12:00 Uhr deutscher Zeit stattfinden – am selben Tag wie Sonys nächste State of Play-Ausgabe.

Maverick Games wurde 2022 von Mike Brown gegründet, der zuvor als Designer und Creative Director an mehreren Forza-Horizon-Spielen bei Playground Games beteiligt war. Das Debütprojekt des Studios wird als narratives Open-World-Rennspiel beschrieben.

Für die Geschichte zeichnet Jamie Brittain verantwortlich, Miterschaffer der britischen TV-Serie „Skins“. Darüber hinaus besteht das Team aus zahlreichen weiteren ehemaligen Playground-Games-Mitarbeitern, darunter Executive Producer Tom Butcher, CTO Matt Craven, Content Director Gareth Harwood sowie Audio Director Fraser Strachan.

Auch Art Director Ben Penrose stammt aus dem Umfeld von Playground Games, während Elly Marshall zuvor als Experience Design Director bei Electronic Arts tätig war und nun die UX/UI-Abteilung von Maverick Games leitet.

Ursprünglich wurde das Studio von Amazon finanziert. Nachdem Amazon Anfang des Jahres große Teile seiner Gaming-Sparte zurückgefahren hatte, wurde Maverick Games unabhängig. Laut Amazon soll das Studio dadurch flexibler bei der Suche nach einem Publishing-Partner agieren können.

Mit mehreren ehemaligen Schlüsselentwicklern von Forza Horizon wächst damit die Konkurrenz im Open-World-Rennspielgenre weiter.