Maximum Entertainment: Schließt sich Cloud-Gaming-Plattform Blacknut an

Maximum Entertainment und Blacknut kündigen eine neue Partnerschaft an, die den Fans von Maximum Entertainment-Spielen auf der ganzen Welt neue Möglichkeiten des Cloud-Gaming bietet.

Ab dem 24. April wird eine Auswahl der vielfältigen und fesselnden Titel des Publishers auf der Blacknut-Cloud-Gaming-Plattform verfügbar sein.

Philippe Cohen, Geschäftsführer von Maximum Entertainment: „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, die Spiele von Maximum Entertainment mehr Spielern zugänglich zu machen. Die Cloud-Gaming-Technologie von Blacknut ist der perfekte Weg, um dies zu ermöglichen und sicherzustellen, dass unsere Spiele, egal ob es sich um ein storygetriebenes Abenteuer, eine rasante Multiplayer-Schlacht oder einen spannenden Psychothriller handelt, immer und überall verfügbar sind, wenn die Spieler spielen wollen.“

Blacknut Cloud Gaming ist ein abonnementbasierter Online-Spielestreamingdienst, der bis zu fünf verschiedene, gleichzeitig zugängliche Spielerprofile ermöglicht.

Die Sammlung von mehr als 500 Premium-Videospielen wird über die Cloud gestreamt und kann auf einer Reihe von kompatiblen, verbundenen Geräten in mehr als 60 Ländern in Nord- und Südamerika, APAC, MENA und Europa gespielt werden.

Mit einem einzigen Abonnement bietet Blacknut mit fünf Spielerprofilen Zugang zu seiner gesamten Bibliothek und seinem + Raum.

Dank dieser Partnerschaft können Spieler bald die geheimnisvolle Welt des nordischen Horrorspiels Bramble The Mountain King erkunden, die Action von Wild Bastards genießen oder in die frenetischen Puzzles und einzigartigen Bosskämpfe von In Sound Mind eintauchen.

Diese Titel bieten eine große Bandbreite an Genres, jedes mit einzigartigem Gameplay, das jetzt nur einen Klick entfernt ist, ohne dass Downloads oder High-End-Hardware erforderlich sind.

All diese Spiele und mehr werden von Blacknut auch für eine Reihe von Geräten zum Streamen aus der Cloud verfügbar und optimiert sein – einschließlich, aber nicht beschränkt auf Smart TVs, Filme, Tablets und PCs.

„Da Blacknut sein Portfolio mit erstklassigen Spielen weiter ausbaut, war die Partnerschaft ein natürlicher Schritt. Ihr Angebot an innovativen und genredefinierenden Titeln passt perfekt zu unserem breiten Cloud-Gaming-Publikum und ermöglicht es Spielern aller Genres, diese unglaublichen Erlebnisse auf jedem Gerät sofort zu genießen“, so Nabil Laredj, VP of New Business & Licensing bei Blacknut.

Durch diese Partnerschaft werden Maximum Entertainment und Blacknut die Grenzen der Zugänglichkeit von Spielen weiter verschieben und einem breiteren Publikum unvergessliche Erlebnisse bieten.

Die Spieler können sich auf weitere spannende Ankündigungen freuen, wenn diese Spiele in den kommenden Monaten auf Blacknuts Plattform erscheinen.