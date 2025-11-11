Maximum Football: Franchise-Modus erscheint im Dezember

Der Franchise-Modus wird Maximum Football im Dezember um ein neues Spielerlebnis erweitern.

Maximum Entertainment hat angekündigt, dass der Franchise-Modus, die super erwartete und oft gewünschte Erweiterung von Maximum Football, am 9. Dezember startet.

Der Franchise-Modus bietet ein komplett anpassbares Profi-Football-Erlebnis, bei dem du zwei Ligen in einem Universum entwickeln und steuern kannst.

Der Franchise-Modus in Maximum Football macht was, was noch kein anderes Football-Spiel gemacht hat: Er verbindet eure College- und Profi-Erfahrungen in einem einzigen Ökosystem.

Absolventen im Dynasty-Modus kommen automatisch in den Franchise-Draft-Pool des folgenden Jahres, sodass die Spieler, die ihr im College entwickelt und trainiert, ihre Karriere bei den Profis fortsetzen können.

Mit mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor könnt ihr im Franchise-Modus eure eigenen Teams importieren, Divisionen neu organisieren, eigene Regeln festlegen und eure Strategie verfeinern, um euch einen guten Ruf in der Welt des Profifußballs aufzubauen.

Taucht mit dem Trailer tief ein in alles, was der Franchise-Modus zu bieten hat:

„Im Franchise-Modus von Maximum Football haben die Spieler die volle Kontrolle über ihr Team, ihre Liga und ihr Vermächtnis“, sagt Anth Rogers, Leiter der Produkt- und Studioabteilung bei Maximum Entertainment. „Unsere Community hat seit dem Early Access darauf gewartet, und wir freuen uns riesig, dass jetzt alle eintauchen und die Freiheit des Franchise-Modus erleben können.“

Mit absoluter Flexibilität bietet der Franchise-Modus den Spielern ein erweitertes Trainermanagement, dynamische Handelssysteme, anpassbare Punktregeln und vieles mehr.