Maximum Football: Free-to-Play-Football-Sim verlässt Early Access in Kürze

Nach über einem Jahr in der Early-Access-Phase ist es bald so weit: Maximum Football, die kostenlose Football-Simulation mit starkem Community-Fokus, erscheint am 17. Juni 2025 in Version 1.0 für PlayStation 5. Zeitgleich wird das große Update auch auf Xbox und Steam veröffentlicht – ein bedeutender Meilenstein für das Spiel, das seit 2024 in Game Preview und Early Access spielbar ist.

Von Beginn an wurde Maximum Football in enger Zusammenarbeit mit der Spielergemeinschaft entwickelt. Zahlreiche Features, darunter der Coach Mode und lokaler Multiplayer, sind direkt aus dem Feedback der Community hervorgegangen. Laut Anth Rodgers, dem Head of Studio bei Maximum Entertainment, soll der Launch nicht nur neue Spieler anlocken, sondern auch die Richtung für die weitere Entwicklung des Spiels mitbestimmen.

Maximum Football setzt auf eine offene, individualisierbare Spielerfahrung, in der Nutzer aktiv in die Weiterentwicklung einbezogen werden. Die 1.0-Version bringt frische Inhalte und Feinschliff – und markiert gleichzeitig den offiziellen Startschuss für alle, die sich eine zugängliche und gleichzeitig tiefgehende Football-Simulation wünschen.