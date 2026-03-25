Maximum Football: Pre-Season 6 mit Gratis-Update, neuen Belohnungen und Performance-Boosts

Maximum Entertainment hat offiziell die Pre-Season 6: Training Camp für Maximum Football gestartet. Das kostenlose Update ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar und bringt einen Pre-Season-Pass, neue Belohnungen sowie zahlreiche Performance-Optimierungen. Spieler können sich damit bereits auf die Inhalte des kommenden Season Pass 6 vorbereiten.

Die Pre-Season 6 bietet allen Spielern einen kostenlosen Mini-Battle-Pass, mit dem sie durch einfaches Spielen Belohnungen freischalten können. Als besonderes Highlight gibt es ein neues Trainingscamp-Stadion, das im Verlauf des Pre-Season-Passes freigeschaltet werden kann. Außerdem können Max Coins durch das Absolvieren von Herausforderungen und Matches gesammelt werden, um sich auf die bevorstehende Saison vorzubereiten.

Neben neuen Inhalten legt das Update einen starken Fokus auf Gameplay-Optimierungen und Stabilität. Performance-Verbesserungen, technische Anpassungen und Feinschliff am Spielgeschehen sorgen für eine reibungslosere Spielerfahrung auf allen Plattformen. Pre-Season 6 dient zudem als Auftakt für die kommenden Systeme und Inhalte des Season Pass 6, der im Frühling folgen wird.

Maximum Football bleibt damit eine Plattform für kostenlose, individualisierbare Football-Erlebnisse. Spieler können ihre Teams gestalten, online gegeneinander antreten und das Spielerlebnis über verschiedene Modi hinweg nach ihren Vorstellungen formen. Das Pre-Season-Update unterstreicht den Fokus des Entwicklers auf Community-orientierte Features und kontinuierliche Verbesserungen.