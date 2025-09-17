Maximum Football: Season 4 mit Rückblick auf die 1980er

Die kostenlose Sportsimulation Maximum Football entwickelt sich dank Community-basierter Updates und authentischer Fußballerlebnisse ständig weiter. Jetzt gibt es eine brandneue Saison, wie Entwickler und Publisher Maximum Entertainment bekannt gegeben hat.
In Season 4 von Maximum Football werden die glorreichen Tage des Sports mit Hard Hitting 80s wieder zum Leben erweckt, mit intensiven Schulter-an-Schulter-Zusammenstößen, die vom harten Football der 1980er Jahre inspiriert sind.
Macht euch bereit, riesige Schulterpolster anzulegen und die legendäre Gesichtsmaske aufzusetzen – Maximum Football Season 4: Hard Hitting 80s ist da und bringt die Retro-Attitüde einer legendären Football-Ära in die moderne Gaming-Arena.
Zu den größten Highlights des Season Passes dieser Saison gehören zwei brandneue Stadien: ein Stadion im Hufeisenstil und ein Mehrzweckstadion mit einem sichtbaren Baseballfeld, das an die rauen, vielseitigen Spielfelder vergangener Zeiten erinnert.
In Season 4 gibt es auch wichtige Gameplay-Updates, darunter:
- Intelligentere CPU-Spielzüge für mehr Realismus.
- Die erste Version von Optionsspielzügen, die die Basis für dynamischere Offensivstrategien bildet.
- Neubalance des Gameplays, straffe Mechaniken und Feinabstimmung des Wettkampfspiels.
- Außerdem gibt’s noch mehr Verbesserungen für mehr Spielspaß und Bugfixes.
Weitere Informationen zu diesen Updates findet ihr im Maximum Football-Entwicklerblog.
Der neueste Season Pass umfasst zudem satte fünfzig Stufen, die es zu durchlaufen gilt, mit kostenlosen und Premium-Belohnungen auf jeder Stufe.