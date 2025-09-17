Maximum Football: Season 4 mit Rückblick auf die 1980er

Maximum Football Season 4 startet mit einem Rückblick auf den Smashmouth-Football der 1980er Jahre.

Die kostenlose Sportsimulation Maximum Football entwickelt sich dank Community-basierter Updates und authentischer Fußballerlebnisse ständig weiter. Jetzt gibt es eine brandneue Saison, wie Entwickler und Publisher Maximum Entertainment bekannt gegeben hat.

In Season 4 von Maximum Football werden die glorreichen Tage des Sports mit Hard Hitting 80s wieder zum Leben erweckt, mit intensiven Schulter-an-Schulter-Zusammenstößen, die vom harten Football der 1980er Jahre inspiriert sind.

Macht euch bereit, riesige Schulterpolster anzulegen und die legendäre Gesichtsmaske aufzusetzen – Maximum Football Season 4: Hard Hitting 80s ist da und bringt die Retro-Attitüde einer legendären Football-Ära in die moderne Gaming-Arena.

Zu den größten Highlights des Season Passes dieser Saison gehören zwei brandneue Stadien: ein Stadion im Hufeisenstil und ein Mehrzweckstadion mit einem sichtbaren Baseballfeld, das an die rauen, vielseitigen Spielfelder vergangener Zeiten erinnert.

In Season 4 gibt es auch wichtige Gameplay-Updates, darunter:

Intelligentere CPU-Spielzüge für mehr Realismus.

Die erste Version von Optionsspielzügen, die die Basis für dynamischere Offensivstrategien bildet.

Neubalance des Gameplays, straffe Mechaniken und Feinabstimmung des Wettkampfspiels.

Außerdem gibt’s noch mehr Verbesserungen für mehr Spielspaß und Bugfixes.

Weitere Informationen zu diesen Updates findet ihr im Maximum Football-Entwicklerblog.

Der neueste Season Pass umfasst zudem satte fünfzig Stufen, die es zu durchlaufen gilt, mit kostenlosen und Premium-Belohnungen auf jeder Stufe.