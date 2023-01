Mech Armada: Die letzte Rettung der Menschheit seid ihr und eure Mechs

Der Schwarm greift an und merzt die Menschheit aus. Modernste Waffen bringen nichts gegen diese bösartigen großen Monsterhorden. Also muss das ultimative Waffensystem erschaffen werden: Mechs.

In Mech Armada übernehmt ihr die Kontrolle über diese Mechs und steuert sie gegen die Horden des Schwarms, verbesser sie, rüstet sie noch weiter auf und geht taktisch in rundenbasierten Kämpfen gegen den Schwarm vor. Das Spannende an Mech Armada ist, dass kein Level dem anderen gleicht, da sie prozedural generiert werden. Dadurch wird die Spannung aufrecht gehalten und euer taktisches Verständnis auf die Probe gestellt. Das Spiel verlangt euch dank der Rougelike Gefechte alles ab, den das Ende eurer Mechs bedeutet ebenfalls die Niederlage in der Schlacht und ihr müsst von vorne beginnen. Erforscht neue Körper und Waffensysteme für die Mechs und schickt sie gegen den Schwarm in den Kampf, am Ende eines Laufes steht ein Boss euch gegenüber, die euch wirklich alles abverlangen.

Werdet ihr überleben? Wir sind auf eure Kommentare gespannt. Einen kleinen Einblick könnt ihr euch in den 3 Videos verschaffen, wo wir euch Tutorial, Forschung und einige Kämpfe zeigen.

