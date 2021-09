Mech Mechanic Simulator: Roboter Werkstatt für Xbox veröffentlicht

Autor:, in / Mech Mechanic Simulator

Die eigene Roboter Werkstatt kann jetzt mit dem Mech Mechanic Simulator für Xbox Series X/S und Xbox One eröffnet werden.

Als Mech-Mechaniker habt ihr nicht nur die Möglichkeit, die Mechs zu reparieren und zu personalisieren, sondern auch euer Geschäft auszubauen und mit den größten Konzernen der Welt zu konkurrieren.

Mit Mech Mechanic Simulator wird es euch nicht langweilig werden, wenn ihr ein Fan von Simulatoren seid. Er bietet zahlreiche Roboterteile, Farben und Aufkleber, mit denen ihr die Mechs in alles verwandeln könnt, was ihr braucht. Und wenn euer Unternehmen wächst, können weitere Arbeitsstationen gekauft werden, an denen Rostentfernung, Lackierung, Kalibrierung und vieles mehr vorgenommen werden kann.

Mech Mechanic Simulator für 19,99 Euro im Xbox Store kaufen

Hier könnt ihr euch noch den Mech Mechanic Simulator Launch Trailer ansehen: