Mecha BREAK: Acht neue Waffenskins im Trailer präsentiert

Mecha Break zeigt acht frische Season 3‑Waffenskins im Trailer – zwei Wege führen zur kompletten Sammlung

Der neue Trailer zu Mecha Break präsentiert die kommenden Season 3‑Waffenskins, die unter dem Leitmotiv heiliger Energie steht.

Die Inszenierung setzt auf die Atmosphäre eines strahlenden Heiligtums, aus dem die Kraft einer brennenden Flamme hervorgeht und die saisonalen Designs thematisch zusammenhält.

Die dritte Season des Spiels erweitert damit das Arsenal um acht neue Varianten, die optisch klar aufeinander abgestimmt sind.

Ein Teil der Kollektion wird über die Matrix Selections freigeschaltet, wo MIKILLJA, ALPHARD, NORNE und STEGO mit einem Matrix Contract eingelöst werden können.

Die übrigen Designs verteilen sich auf die saisonalen Versorgungskisten, in denen PINAKA, SERENITH, SKYRAIDER und HEL auftauchen.

Die Struktur der Season sorgt damit für zwei unterschiedliche Wege, die vollständige Reihe zu erhalten, während Mecha Break erneut auf eine Mischung aus thematischer Präsentation und spielerischer Progression setzt.