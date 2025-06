Mecha BREAK: Cinematic-Trailer verrät Release-Termin

Autor:, in / Mecha BREAK

Mecha BREAK entfesselt am 1. Juli rasante Multiplayer-Mech-Kämpfe auf PC, Steam Deck und Xbox.

Entwickler Amazing Seasun Games gab bekannt, dass der intensive Multiplayer-Third-Person-Shooter Mecha BREAK am 1. Juli 2025 auf Steam, Steam Deck und Xbox erscheinen wird.

Die Spieler können einen Blick auf die Geschichte und die Konflikte innerhalb des Spieluniversums durch den kürzlich veröffentlichten Cinematic-Trailer werfen, der während des Summer Game Fest Livestreams hier gezeigt wurde:

Innerhalb des Trailers können die Zuschauer den neu enthüllten Soundtrack „UPGRADE(D)“ hören, der von dem ikonischen Komponisten Hiroyuki SAWANO (Attack on Titan, The Seven Deadly Sins, Solo Leveling, Mobile Suit Gundam Unicorn, Xenoblade Chronicles X, und mehr) geschaffen wurde.

Der komplette Song wird am 9. Juni weltweit auf Streaming-Plattformen wie Apple Music, Spotify und anderen verfügbar sein.

Mecha BREAK ist ein Multiplayer Third-Person-Shooter, der drei einzigartige Spielmodi bietet: 3v3 Ace Arena, 6v6 Operation VERGE und PvPvE-Extraktionsmodus Mashmak, gefüllt mit hochoktanigem Boden- und Luftkampf.

Wählt zwischen Angriffs-, Nahkampf-, Scharfschützen-, Aufklärungs- und Unterstützungsklassen. Passt die Striker und Piloten an und bekämpft andere feindliche Mechs in tückischem Terrain.

Nach der Katastrophe hat ein mysteriöses Kohlenstoff-Silizium-Mineral namens Corite der Energieindustrie der Erde neues Leben eingehaucht. Doch das Geschenk kam mit einem Fluch – seine pathogene Natur und unkontrollierbare Ausbreitung verschlingen langsam die letzten bewohnbaren Gebiete des Planeten.

Innerhalb von 30 Jahren drohen stark verseuchte Gebiete, die als „Marcens-Zonen“ bekannt sind, den gesamten Globus zu verschlingen und die Menschheit an den Rand der Ausrottung zu bringen.

Ein Jahrzehnt später schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Helden, der die seltene Gelegenheit erhält, einen BREAK Striker der dritten Generation zu steuern.

Zusammen mit der geheimnisvollen S.H.A.D.O.W.-Spezialeinheit müssen sie ihr eigenes Schicksal und die Zukunft der Menschheit wiederherstellen.