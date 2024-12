Mecha BREAK: Geologisches Desaster im Story-Trailer

Autor:, in / Mecha BREAK

Amazing Seasun Games hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der die Geschichte hinter der futuristischen Welt von Mecha BREAK nach der Katastrophe im Vorfeld der The Game Awards 2024 erläutert, wo Amazing Seasun weitere Neuigkeiten zum Spiel bekannt geben wird.

Dieser Story-Trailer erklärt die Ereignisse, die zu dem aktuellen Konflikt geführt haben, an dem die Spieler von Mecha BREAK teilnehmen werden.

Ein koronaler Massenauswurf der Sonne löste rund um den Globus geologische Katastrophen aus, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat.

Die Menschheit klammert sich noch immer an diese veränderte Welt und hat sich in verschiedene Fraktionen aufgespalten, die sich nun um eine mysteriöse neue Ressource namens „Corite“ streiten. Dieser Kampf um die Kontrolle über die Ressourcen hat die Gesellschaft in ein neues Zeitalter geführt, wobei jede Fraktion ihre eigenen Hintergedanken hat.

Das Team von Amazing Seasun Games freut sich darauf, die Spieler im Jahr 2025 in der Welt von Mecha BREAK zu begrüßen.

Weitere Neuigkeiten zu Mecha BREAK gibt es im Livestream zu den Game Awards am Donnerstag, 12. Dezember.

Mecha BREAK ist eine Liebeserklärung an die Mech-Fantasie und alle Spiele, die sie ausmachen. Sie inspirieren das Mecha BREAK-Team weiterhin dazu, das bestmögliche Spiel für die Fans des Genres zu entwickeln.

Mecha BREAK erscheint im Jahr 2025 für PC und Konsolen.