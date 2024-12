Mecha BREAK: Neue PvPvE-Features und Frühjahr 2025-Release

Autor:, in / Mecha BREAK

Amazing Seasun Games hat im Rahmen des Livestreams zu den The Game Awards den neuesten Trailer zu Mecha BREAK veröffentlicht, der ein Veröffentlichungsfenster für das Frühjahr 2025 und neue Features für den großen PvPvE-Extraktionsspielmodus des Spiels enthüllt.

Mecha BREAK wird auf PC und Xbox mit drei Spielmodi erscheinen: 6v6-Battlefield, 3v3-Arena und der taktische Koop-PvPvE-Modus, mit weiteren aufregenden Updates in der Zukunft.

Das einzigartige Mech-zentrierte Gameplay von Mecha BREAK wird zum Start diese drei verschiedenen Spielmodi bieten, zusammen mit zusätzlichen Gebieten, die außerhalb des Kampfes erkundet werden können, und Gameplay-Mechaniken, die in Zukunft hinzukommen werden.

Der neue PvPvE-Extraktionsspielmodus wird in den kommenden Betatests vorgestellt werden. Er findet auf einer riesigen Karte statt und bietet Belohnungen, die man durch das Besiegen von NSCs und das Einnehmen von Festungen erhält.

Darüber hinaus können sich Spieler mit anderen Squads zusammenschließen, um riesige Boss-Mech herauszufordern und noch höhere Belohnungen zu erhalten, was einen taktischen Wettbewerb zwischen verschiedenen Squad-Gruppen ermöglicht.

Zu den neuesten Ergänzungen im PvPvE gehören austauschbare Waffenaufsätze und bewaffnete Gleiter, die es den Spielern ermöglichen, die Fähigkeiten ihrer Mechs wie Heilen, Scharfschützen und Unterdrückungsfeuer dynamisch zu verbessern, um ihnen einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Strategische Planung ist der Schlüssel zu Mecha BREAK, daher ist eine effektive Kommunikation mit den Teamkollegen unerlässlich, um sie zum Sieg zu führen. Bereitet euch auf adrenalingeladene Gefechte, blitzschnelle Manöver und explosive Feuerkraft vor.

In Updates nach der Veröffentlichung wird Mecha BREAK eine begehbare Raumstation erhalten, die einen Hangar, eine taktische Kommandozentrale, private Wohnräume, einen Schießstand und weitere erkundbare Bereiche enthält.

Amazing Seasun Games hat bereits erste Einblicke in die begehbaren Stationsbereiche gewährt und Pläne für einen ehrgeizigen neuen Spielmodus verraten, der es den Spielern erlaubt, das Cockpit ihres Mechs zu verlassen, um Gegner anzugreifen.

Dies ist Teil eines langfristigen Entwicklungsplans für Mecha BREAK, einer Mischung aus den besten Aspekten des Mech-Kampfes und des Infanteriekampfes.

Über Mecha BREAK

In der Geschichte von Mecha BREAK kämpfen die Spieler um die Kontrolle über ein geheimnisvolles Mineral, das als Eruptives Anorganisches Karbid (EIC) oder „Corite“ bekannt ist. Diese Substanz ist aus geologischen Katastrophen während der Erweckungsära der Zeitlinie des Spiels hervorgegangen.

Corite taucht in Form von hoch aufragenden Mineralsäulen und gefährlichen Minen, die durch vulkanische Aktivitäten entstanden sind, aus dem Boden auf. Sein immenser technologischer Wert mit Anwendungen in der Energie- und Tech-Industrie macht es zu einer lebenswichtigen Ressource für den Wiederaufbau nach der Katastrophe.

Corite ist auch mit schwerwiegenden Gesundheitsproblemen verbunden, aber seine technische Anwendung in der Welt von Mecha BREAK ist so groß, dass mehrere Fraktionen bereit sind, trotz der Gesundheitsrisiken darum zu kämpfen (und zu sterben).

Ein letzte Woche veröffentlichter Story-Trailer erklärt die Ereignisse, die zu dem aktuellen Konflikt geführt haben, an dem die Spieler von Mecha BREAK teilnehmen werden.

Ein koronaler Massenauswurf der Sonne löste rund um den Globus geologische Katastrophen aus, wie es sie in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben hat.

Die Menschheit klammert sich noch immer an diese veränderte Welt und hat sich in verschiedene Fraktionen aufgespalten, die sich nun um eine mysteriöse neue Ressource namens „Corite“ streiten. Dieser Kampf um die Kontrolle über die Ressourcen hat die Gesellschaft in ein neues Zeitalter geführt, wobei jede Fraktion ihre eigenen Hintergedanken hat.

Das Team von Amazing Seasun Games freut sich darauf, die Spieler im Jahr 2025 in der Welt von Mecha BREAK willkommen zu heißen. Mecha BREAK ist ein Liebesbrief an die Mech-Fantasie und alle Spiele, die sie ausmachen, und die das Mecha BREAK-Team immer wieder dazu inspirieren, das bestmögliche Spiel für die treuen Fans des Genres zu entwickeln.