Mecha BREAK: Schneller Gameplay-Trailer voller Action

Zuletzt konnten Spieler beim Summer Game Fest einen Blick auf die Designs der Mechs aus Mecha BREAK werfen.

In einem zweiten Trailer, der beim Xbox Games Showcase gezeigt wurde, gibt es als Bonus jetzt schnelles Gameplay voller Action am Boden und in der Luft.

Der PC-Beta Test im Sommer von Mecha BREAK beginnt im August 2024 und wird zu einem späteren Zeitpunkt für alle Spieler weltweit auf Steam und Konsolen verfügbar sein.