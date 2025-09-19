Mecha BREAK: Season 1: Pulse of the Indigo Stone live

Season 1: Pulse of the Indigo Stone heißt zwei neue Striker in Mecha BREAK willkommen.

Amazing Seasun Games hat die erste Season des Science-Fiction-Action-Shooters Mecha BREAK: Pulse of the Indigo Stone auf Steam für Windows-PCs und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Mecha BREAK: Pulse of the Indigo Stone wird brandneue Inhalte bieten, darunter zwei neue Stürmer – HEL und ALPHARD, die sich der umfangreichen Besetzung von Mecha BREAK anschließen.

Schaut euch hier den brandneuen Trailer zur ersten Season an.

Das ist HEL

HEL ist besonders gut im Scharfschützen- und Artillerieangriff aus großer Entfernung. Fähigkeiten wie „Reflective Attack” und „Deception” machen HEL zu einem Meister der optischen Tarnung, sodass er sich in feindliche Linien einschleusen, unentdeckt bleiben und mit Leichtigkeit Chaos anrichten kann.

Bei Infiltrationsmissionen können Spieler in der Nähe wichtiger militärischer Einrichtungen hinter den feindlichen Linien auftauchen. Mit seinem Emitter für präzise Angriffe kann HEL Ziele zerstören, bevor er spurlos verschwindet.

Das ist ALPHARD

ALPHARD ist ein mittelschwerer Striker, der für Hochgeschwindigkeitsangriffe optimiert ist. Ausgestattet mit einem bahnbrechenden Triebwerk kann ALPHARD mit seiner außergewöhnlichen Geschwindigkeit die Reaktionszeiten seiner Gegner leicht überwältigen und eine verheerende Salve von Munition abfeuern, die die feindlichen Stellungen in Flammen aufgehen lässt.

Er kann weiterhin Teams als Vorhut und den ersten Angriff anführen, um die feindlichen Verteidigungslinien zu durchbrechen, die Frontstellungen zu räumen und Öffnungen für die nachfolgenden Streitkräfte zu schaffen.

ALPHARD wurde speziell für den Weltraumkampf entwickelt, eignet sich jedoch aufgrund seiner außergewöhnlichen Feuerkraft und Mobilität ebenso gut für taktische Bombenangriffe.

„ALPHARD ist ein schnörkelloser Angriffs-Striker, der auf pure Geschwindigkeit und Feuerkraft ausgelegt ist. Piloten benötigen höchste Präzision und perfektes Timing, um sein volles Potenzial auszuschöpfen“, so Kris Kwok, Executive Producer von Mecha BREAK und CEO von Amazing Seasun Games. „HEL hingegen ist ein vielseitiger mittelschwerer Angreifer mit einer Vielzahl strategischer Optionen. Beide Striker sind unglaublich unterhaltsam und vielseitig zu steuern, und wir sind sicher, dass die Kreativität unserer Spieler zu innovativen Spielweisen führen wird.“

Mecha BREAK Staffel 1: Pulse of the Indigo Stone bietet weitere Optimierungen und Balance-Updates, darunter:

8 neue saisonale Waffen, von Haubitzen bis zu Lockvogeldrohnen und exklusiven Skins

STRIKER-ARCHIV: NARUKAMI TYPE-S und sein exklusiver Pilot: Kanon Kamiya

Weitere spezielle Striker und Piloten wie SERENITH CUSTOM

Verbesserte Tutorial-Sessions, die das Kern-Gameplay verknüpfen

Verbessertes Battle Pass-System „Matrix Selections“ und „Matrix Contract“ bieten jetzt größere Belohnungen und mehr Flexibilität beim Sammeln zusätzlicher Belohnungen, da sie Missionstoken ansammeln

Zusätzliche tägliche, wöchentliche und monatliche Missionen für mehr Chancen auf Versorgungskisten und Belohnungen aus Matrix Selections