Mecha BREAK: Season 2: Echoes of the Void startet diese Woche

Neue Striker, saisonale Inhalte und mehr erwarten euch diese Woche mit dem Start von Mecha BREAK Season 2: Echoes of the Void.

Nach den actiongeladenen Updates für Season 0 und Season 1 bereitet sich Mecha BREAK auf die nächste große Inhaltserweiterung vor – und die hat es in sich. Season 2: Echoes of the Void startet am 21. November 2025 und bringt eine Fülle neuer Inhalte für den Free-to-Play-Multiplayer-Shooter.

Die Spieler können sich auf zwei neue Striker, Elitepiloten für TRICERA und INFERNO sowie auf neue saisonale Waffen, neue Outfits und vieles mehr freuen.

Die wichtigsten Highlights in Mecha BREAK Season 2: Echoes of the Void:

NEUE STRIKER

Schon bald können die Spieler mit zwei sehr unterschiedlichen neuen Strikern auf das Schlachtfeld ziehen: MIKILLJA und NORNE.

MIKILLJA ist ein schwerer, panzerähnlicher Streitwagen, der dafür gebaut wurde, die feindlichen Linien zu durchbrechen, während NORNE eine lang erwartete bogenähnliche Waffe einführt, die präzises, ballistisches Scharfschießen und vielseitige Munitionswechsel für Fernkampfspezialisten bietet.

Geschwindigkeit und Kraft zeichnen MIKILLJA aus. Als ultraschwerer, transformierbarer Stürmer kann er sich in einen schwebenden Streitwagen verwandeln und mit hoher Geschwindigkeit über Wüsten und offene Ebenen gleiten. Mit seinem kantigen Rahmen und seiner gewaltigen Panzerung ist MIKILLJA ein hervorragender Kämpfer, der Verteidigungsanlagen durchbricht und Ziele direkt angreift.

In Nahkämpfen kann er seine Gegner sogar mit hoher Geschwindigkeit rammen, ohne eine Waffe zu benötigen. MIKILLJA zu steuern verspricht ein unvergleichliches Gefühl von Schwung, Kraft und Kontrolle.

Schaut euch hier die MIKILLJA-Teaser-Animation auf YouTube an:

Habt ihr euch jemals vorgestellt, einen hochmodernen Mecha zu steuern und dabei klassische Kampftechniken anzuwenden?

NORNE, der neue leichtgewichtige Scharfschützen-Striker des Herstellers von Falcon und Panther, lässt diese Vision Wirklichkeit werden. NORNE wurde für präzise und verheerende Fernangriffe entwickelt und verfügt über einen elektromagnetischen Beschleuniger im Stil eines Langbogens, der ultraschnelle, raketengetriebene Geschosse abfeuert.

Sein anpassungsfähiges Arsenal an Spezialsprengköpfen, wie z. B. schwere kinetische Penetratoren, die Striker und gepanzerte Ziele zerfetzen können, macht NORNE zu einer vielseitigen und tödlichen Macht auf dem Schlachtfeld.

Schaut euch die NORNE Teaser-Animation auf YouTube hier an:

NEUE SAISONALE WAFFEN

Saison 2 führt eine Reihe neuer Waffenskins ein, die den Spielern mehr Möglichkeiten geben, ihre Ausrüstung zu individualisieren. Einige Skins können direkt mit Missionsmarken gekauft werden, während andere zufällig durch Versorgungskisten freigeschaltet werden können.

NEUE SAISONALE SETS

Das Saison 2 Outfit Set: Passionate Dancer, inspiriert von einem Abendkleid, kann mit Missionsmarken freigeschaltet werden. Der Exo-Hunter, ein von Insekten inspirierter Kampfanzug, wird für eine begrenzte Zeit im Store erhältlich sein.

NEUE ELITE-PILOTEN

Der INFERNO X-2 mit seinem intensiven rot-schwarzen Design wird für eine begrenzte Zeit im Store erhältlich sein. Die Spieler können auch seine Pilotin Sailaja erhalten, einen Cyborg, der nach umfangreichen biochemischen Modifikationen die meisten seiner Erinnerungen verloren hat. Sailaja ist unberechenbar und von dem Wunsch getrieben, wiederzufinden, wer sie einst war. Damit ist sie ein fesselnder neuer Charakter in Mecha BREAK Season 2.

Schaut euch den INFERNO X-2 / Sailaja Trailer an:

Der TRICERA CUSTOM ist mit einer verbesserten Panzerung ausgestattet und ist größer und leistungsfähiger als sein Standardmodell. Sein Pilot, Charles Bell, ist ein kampferprobter Veteran und hingebungsvoller Vater von vier adoptierten Kindern.

Nachdem seine Heimatstadt vom Krieg heimgesucht wurde, kehrte er an die Front zurück, um seine Familie zu beschützen und Gerechtigkeit gegen die Angreifer zu suchen.

Der TRICERA CUSTOM kann mit Missionsmarken freigeschaltet werden und ist ein Muss für Spieler, die Mechas bevorzugen, die sowohl für schwere Angriffe als auch für außergewöhnliche Verteidigung gebaut sind.

Kris Kwok, Executive Producer von Mecha BREAK und CEO von Amazing Seasun Games, teilte kürzlich in einem Entwicklerbrief mit, dass das Team weiterhin aktiv das Feedback der Spieler sammeln und die Kommunikation verbessern wird, um das Spiel weiter zu verbessern und zu erneuern.

Zum Jahrestag im nächsten Jahr, der auch das Debüt von Mecha BREAK auf PlayStation 5 markiert, will das Studio ein großes Meilenstein-Update – die „BREAK Edition“ – veröffentlichen. Kwok wies auch auf die „Half-Anniversary Celebration Edition“ hin, die ein groß angelegtes Online-Event und einen neuen Spielmodus einführen wird, auf den sich die Spieler freuen können.