MECHBORN: Neuer Mech-Roguelike-Deckbuilder angekündigt

Mit MECHBORN stellen Turtle Juice und Curve Games ein Projekt vor, das klassische Mech-Action mit einem ungewöhnlichen mythologischen Fundament kombiniert.

Schon der erste Eindruck zeigt, wie stark sich das Spiel an den ikonischen Anime-Produktionen der Neunziger orientiert, während es gleichzeitig eine moderne Roguelike Deckbuilder Struktur etabliert. Im Mittelpunkt steht ein System, bei dem euer Mech gleichzeitig euer Deck bildet und jede neue Komponente eure taktischen Möglichkeiten erweitert.

Während die Erde unter einer endlosen Welle von Kaiju Angriffen zusammenzubrechen droht, rückt die Organisation TITANCORE in den Vordergrund. Dort entstehen die MECHBORN, Piloten, die durch eine Synchronisationsphase mit ihren Maschinen verbunden werden und die Fähigkeiten entwickeln, um die Kolonien der Menschheit zu schützen. Der erste Trailer zeigt bereits, wie eng das Zusammenspiel aus Pilotenauswahl, Mech-Konstruktion und strategischen Entscheidungen miteinander verwoben ist.

Schon beim Blick auf das Kampfsystem wird deutlich, dass MECHBORN klassische Deckbuilder-Mechaniken neu interpretiert.

Statt einer festen Kartenhand arbeitet ihr mit einem Conveyor Belt, der jede gespielte Karte sofort ersetzt und dadurch einen konstanten Fluss an Entscheidungen erzeugt. Jede Positionierung, jede Synergie und jede Pilotenkombination kann den Verlauf eines Kampfes verändern und neue Angriffsketten ermöglichen.

Auf eurer Reise durch drei weitläufige Kontinente trefft ihr ständig neue Entscheidungen. Die Welt entwickelt sich dynamisch weiter, während begrenzter Treibstoff euch zwingt, jede Route sorgfältig zu planen. Gleichzeitig wächst euer Arsenal mit jedem neuen Mech-Teil, das eurem Deck zusätzliche Karten hinzufügt und neue taktische Optionen eröffnet.

Unterschiedliche Piloten bringen eigene Fähigkeiten und Hintergrundgeschichten mit, die sich mit euren Maschinen zu individuellen Builds verbinden.

MECHBORN erscheint Ende 2026 für Steam, Xbox Series X S, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Eine Pre-Alpha-Demo steht bereits auf Itch.io bereit und bietet einen frühen Einblick in das Zusammenspiel aus Roguelike-Struktur, Deckbuilding-Mechaniken und Mech-Individualisierung.