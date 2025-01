MechWarrior 5: Clans: Entlassungen bei Entwickler Piranha Games

Image: Piranha Games Inc.

Beim Entwicklerstudio Piranha Games wurden Mitarbeiter entlassen. Die Kündigungen folgten auf die Schließung von Toadman Interactive durch die schwedische Holding Enad Global 7 (EG7).

Die „anhaltenden Herausforderungen in der Branche und die Unfähigkeit des Studios, neue Aufträge in der erforderlichen Geschwindigkeit zu sichern“, gab Enad Global 7 als Grund für die Schließung von Toadman an.

Bei Piranha Games, Entwickler von MechWarrior 5: Clans, mussten wegen des „Geschäftsoptimierungsplans“ zudem 38 Mitarbeiter gehen.

Ji Ham als CEO von Enad Global 7 sagte dazu: „Das Team von Piranha hat wirklich ein hochwertiges Spiel abgeliefert, das sowohl die internen als auch die externen Erwartungen in Bezug auf Qualität, Story und Gameplay übertroffen hat.“ „Trotz der phänomenalen Arbeit des Teams von Piranha hat das Spiel nicht wie erwartet neue Zielgruppen erreicht und sein Stammpublikum vergrößert, so dass wir uns gezwungen sahen, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.“