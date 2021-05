MechWarrior 5: Mercenaries: Hauptspiel und Heroes of the Inner Sphere DLC verfügbar

Tretet ein und werdet zu eurer eigenen Kriegswaffe… Entwickler Piranha Games gab bekannt, dass MechWarrior 5: Mercenaries und der DLC Heroes of the Inner Sphere auf Xbox Series X|S und PC über Steam und GOG.com erschienen sind.

Spieler auf Microsoft PC und Xbox erhalten einen exklusiven Kobold-Helden-Mech – komplett mit benutzerdefiniertem Loadout, Lackierung und KI-Goblin-Pilot – um das Debüt des Titels auf der Xbox Series X|S-Plattform zu feiern.

Mercs auf allen verfügbaren Plattformen können sich außerdem über ein aktualisiertes digitales Inhaltspaket freuen, das einen neuen Preis von 4,99 Euro enthält:

MechWarrior 5: Mercenaries Soundtrack mit 25 Tracks

Heroes of the Inner Sphere Soundtrack mit 14 Tracks (aktualisiert für diese Version)

Tech Manual Technical Readouts für ausgewählte Mechs – 58 Seiten mit Mech-Details Art Work und Desktops Bilder Verschiedene Auflösungen

Concept Art (aktualisiert für diese Version)

Ausgewählte Screenshots

Ausgewählte Marketing-Bilder

Vollgepackt mit Cross-Play-Unterstützung, mehr als 30 wichtigen Updates, die über ein Jahr Entwicklungsarbeit repräsentieren, einer DLC-Freigabefunktion, Updates für digitale Inhalte und einer neuen Preisgestaltung gab es noch nie eine bessere Gelegenheit, MechWarrior 5: Mercenaries zu erleben!

Russ Bullock, Präsident und Executive Producer bei Piranha Games, sagte: „Im Namen des gesamten Teams von Piranha Games möchten wir uns bei der MechWarrior-Community für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Feedback bedanken, die es uns ermöglicht haben, die derzeit beste Version von MechWarrior 5 auf die Xbox- und PC-Plattformen zu bringen. Zusätzlich hat uns die fantastische Unterstützung der EG7-Gruppe ermöglicht, das MechWarrior-Universum und die neu hinzugefügten Features wie Cross-Play-Unterstützung und DLC-Sharing mit einem größeren Publikum zu teilen und unsere erstaunliche Community zu erweitern.“

Über MechWarrior 5 Mercenaries und Heroes of the Inner Sphere DLC

MechWarrior 5: Mercenaries versetzt den Spieler auf die Schlachtfelder der Zukunft, die von BattleMechs beherrscht werden, gewaltigen Kriegsmaschinen, die ganze Städte auslöschen können.

Als Erbe einer einst glorreichen Söldnerkompanie wird sich das Streben nach Ruhm und Rache Lichtjahre erstrecken, wobei man auf dem Weg zum Elite-MechWarrior und Söldner-Kommandanten den Fäden interstellarer Intrigen nachjagt.

Das Söldnerleben eines MechWarrior BattleMech-Piloten geht im Heroes of the Inner Sphere DLC weiter. Folgt im neuen Karrieremodus eurem gewählten Karriereweg vom Kriegshund zum Schatzjäger. Erforscht neue Warzones, neue Quests und neue Missionen, die den gesamten Bereich der Inneren Sphäre umfassen.

Macht Jagd auf die Helden mit speziellen Quests, die die Geschichte von sieben neuen Helden und ihren Lostech-Mechs erzählen. Findet neue Mech-Chassis und -Varianten, Waffen, Ausrüstung sowie Blaupausen, um eure wertvollen Mechs zu verbessern.

Offizieller Launch-Trailer: