Medieval Dynasty: Ab November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S

Der britische Publisher Merge Games, Toplitz Productions und Entwickler Render Cube freuen sich, bekannt geben zu können, dass das Mittelalter-Rollenspiel Medieval Dynasty im November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Zum ersten Mal können Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S die beliebte Zeitreise ins mittelalterliche Europa erleben, wo sie in die Rolle eines jungen Mannes schlüpfen, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt.

Wachst aus bescheidenen Anfängen zu einem Anführer eurer Gemeinschaft auf, während ihr danach strebt, eine Dynastie zu gründen, die den Test der Zeit bestehen wird.

Zu Beginn müsst ihr in einem Land, das von wilden Tieren, umherstreifenden Banditen und den Elementen selbst heimgesucht wird, mit allen Mitteln ums Überleben kämpfen, während ihr in diesen unbarmherzigen Zeiten ein Erbe antretet. Schmiedet euer Erbe mit euren eigenen Händen und überlebt in den rauen Ländern Europas im Mittelalter.

Medieval Dynasty Merkmale

Wunderschöne und realistische Open-World-3D-Landschaft mit moderner Grafik

4 Jahreszeiten mit Tag/Nacht-Zyklus und realistischen Wetterbedingungen

Interaktive Umgebung mit Bäumen zum Fällen, verschiedenen Früchten zum Pflücken, Steinen zum Sammeln, Höhlen zum Erkunden und vielem mehr

18 verschiedene Gebäude mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, von Heuhütten bis hin zu kompletten Steinvillen

Über 60 Ausrüstungsgegenstände zum Basteln, darunter Waffen, Werkzeuge, Möbel und Kleidung

Realistische Wildtier-Interaktion mit vielen verschiedenen Tieren wie Wölfen, Wildschweinen, Hirschen, Kaninchen und anderen

Alle Aktivitäten wirken sich auf den Status von Nahrung, Wasser, Gesundheit und Ausdauer aus

Detaillierter Fertigkeitenbaum für die individuelle Charakterentwicklung

Einzigartige Ereignisse und Entscheidungen mit direkter Auswirkung auf das Spielgeschehen

Dynastie-Rufsystem, das Ereignisse mit dem König auslöst

Quests, Handel und Wirtschaft, Sandbox-Option, soziale Verbindungen zu NPCs und vieles mehr

Falls euch das Spiel zusagt, dann könnt ihr es auch jetzt schon über PC Game Pass spielen.