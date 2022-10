Medieval Dynasty: Der Beginn einer neuen Dynastie

Ab sofort könnt ihr euch in einem neuen Video zu Medieval Dynasty Spielszenen aus dem mittelalterlichen Open-World-Game anschauen.

In Medieval Dynasty übernimmt ihr die Rolle eines jungen Mannes, der sein Schicksal selbst in die Hand nimmt. Baut euer Eigenheim, geht auf die Jagd und erkundet die große offene Spielwelt, während ihr eure eigene Dynastie aufbaut und zum größter Herrscher der Geschichte werdet.

Banditen, wilde Tiere und unvorhersehbare Wetterbedingungen werden euch in Medieval Dynasty vor großen Herausforderungen stellen, und euch auf dem Weg zu eurem eigenen Reich einige Steine in den Weg legen.

Medieval Dynasty kann ab sofort für 34,99 Euro im Microsoft Store erworben werden und ist im Xbox Game Pass enthalten.

