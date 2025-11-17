Medieval Dynasty: Exquisite Pack bringt neue Gegenstände ins Spiel

Seid ihr bereit, eure Spielerfahrung im Lebenssimulations-Rollenspiel Medieval Dynasty auf eine neue Ebene zu heben und dich jedem so zu präsentieren, wie es eurem Status in der mittelalterlichen Gesellschaft entspricht?

Dann freut euch auf den 5. Dezember 2025, wenn das Entwicklungsstudio Render Cube und Publisher Toplitz Productions gemeinsam den „Exquisite Pack“ DLC veröffentlichen.

Damit erhaltet ihr Zugriff auf eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung an Gegenständen, die sowohl männlichen als auch weiblichen Charakteren ein elegantes Aussehen verleihen oder mit denen ihr eure Siedlung verschönern könnt.

Mit der Einführung neuer Frisuren, edler Textilien, die auch eingefärbt werden können, sowie mehr als einem Dutzend neuer Embleme für euer Dorf, könnt ihr der Welt zeigen, dass ihre euren Status als einfacher Arbeiter hinter euch dir gelassen habt.

Es gibt in Medieval Dynasty keine bessere Gelegenheit als das Exquisite Pack, um stolz eure Errungenschaften auf den zwei umfangreichen Karten „The Valley“ und „The Oxbow“ zu präsentieren.

Unter der neuen Gegenständen und Individualisierungs-Optionen, mit denen ihr angeben könnt, findet ihr aber nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch eine neue Waffe: Das „Exquisite Schwert“ ist ebenso wunderschön wie tödlich und kombiniert ein eindrucksvolles Design mit edlen Ornamenten, wodurch es zu einem wahren Machtsymbol wird.

Das Exquisite Pack auf einen Blick:

Neue Inhalte, die sich auf Aussehen, Symbole und Prestige konzentrieren

Elegante Kleidung für sowohl weibliche als auch männliche Charaktere

Neue Waffe: Exquisites Schwert

Einzigartige Frisuren

Neue Embleme

Zeitgleich wird am 5. Dezember das Gratis-Update „Labour of Love“ veröffentlicht, das u.a. Schwangerschaften sowohl für Spieler-Charaktere als auch andere Figuren visualisiert und auch dementsprechende Kleidungsstücke bereithält. Zusätzlich gibt es eine neue frei verfügbare Missionsreihe und es stehen bestimmten Berufen auch neue Arbeitsmonturen zur Verfügung. Weitere Details werden demnächst veröffentlicht.