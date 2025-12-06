Medieval Dynasty: Exquisite Pack sowie Gratis-Update Labour of Love verfügbar

Die Zeiten, in denen ihr versucht habt, dem Krieg zu entkommen und in den friedlichen ländlichen Gefilden von The Oxbow oder The Valley ein neues Leben zu starten, gehören der Vergangenheit an. Mittlerweile seid ihr angesehene Bürger. Anführer. Es ist an der Zeit, stolz euren gesellschaftlichen Status zu zeigen, für den ihr so hart gearbeitet habt.

Das Entwicklungsstudio Render Cube und Publisher Toplitz Productions freuen sich, die Veröffentlichung des neuen Exquisite Pack DLC für Medieval Dynasty auf PC und Konsolen der aktuellen Generation bekannt zu geben.

Der Download-Inhalt bietet eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Gegenständen wie elegante Kleidung, einzigartige Frisuren und sogar eine neue, aufwändig hergestellte Waffe. Euer Dorf wiederum darf mit über einem Dutzend neuer Wappen verschönert werden.

Aber das ist noch nicht alles: Zusätzlich zum Exquisite Pack wird das kostenlose Update „Labour of Love“ veröffentlicht, das ebenfalls zur Aufwertung des Dorflebens beiträgt. Euch erwarten neue Arbeits-Monturen für zahlreiche Berufszweige, sichtbare Schwangerschaften für NPCs sowie Spielerfiguren und sogar eine neue Missionsreihe.