Medieval Dynasty: Termin zum Koop-Modus für Konsolen

Autor:, in / Medieval Dynasty

Der Koop-Modus für Medieval Dynasty mit einer neuen Karte erscheint auf Konsolen am 27. Juni 2024.

Das Entwicklungsstudio Render Cube und Publisher Toplitz Productions kündigen mit großer Freude an, dass der Koop-Modus für Medieval Dynasty zusammen mit der neuen Karte “Oxbow” sowie dem Figuren-Editor ab dem 27. Juni 2024 für Xbox Series X|S via Game Pass, Microsoft Store sowie PlayStation 5 und im Epic Games Store zur Verfügung stehen wird.

Medieval Dynasty erweitert sein Reich über Konsolengrenzen hinaus, wenn es kooperative Abenteuer jenseits von Systembeschränkungen ermöglicht. Auf PC und aktuellen Konsolensystemen wird es dank Cross-Plattform-Verbindung möglich sein, gemeinsam im Mittelalter zu überleben und sich ein Leben aufzubauen.

Auf Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 gibt es damit erstmals die Gelegenheit, Piastovia zu erkunden, das Herz und die Seele des Oxbow, wo man die epische Reise beginnt und aufregende neue Missionen startet.

Doch damit nicht genug. Mit dem Koop-Modus wird nicht nur erzählerisch ein neues Kapitel aufgeschlagen, in dessen Verlauf man auf aktuellen Konsolen mit seinen Freunden eine frische Spielerfahrung kennenlernt. Gleichzeitig zieht euch Oxbow mit einer bislang ungeahnten Lebendigkeit in den Bann, wenn die Bewohner in den Dörfern ihrem Tagesgeschäft nachgehen und ihre Arbeit erledigen.

Während ihr jagt, handelt, gemeinsam baut und Oxbow erschließt, werdet ihr in ein Reich entführt, das mit schillernden Figuren, beeindruckenden Wahrzeichen und einladenden Dörfern prall gefüllt ist.

Nach der erfolgreichen Einbindung des lang erwarteten sowie viel gewünschten Koop-Modus und der neuen Karte in die Steam-Fassung von Medieval Dynasty im Dezember letzten Jahres, darf nun auch auf Konsolen diese neue Dimension der Spielerfahrung erlebt werden. Taucht zusammen mit Freunden in die Welt ein, arbeitet gemeinsam und erkundet miteinander die überzeugende mittelalterliche Umgebung.

„Wir freuen uns sehr, mit dem Co-Op Modus und einer komplett neuen Map jetzt auch allen Fans von Medieval Dynasty auf den Konsolen die bisher größte Erweiterung des Spiels zur Verfügung stellen zu können. Wir sind überzeugt, dass insbesondere die Möglichkeit nun auch plattformübergreifend mit Freunden spielen zu können, viele alte und neue Fans unseres beliebten Spiels für etliche Stunden in ihren Bann ziehen wird“, erklärt Matthias Wünsche, CEO Toplitz Productions.

Medieval Dynasty ist digital im PlayStation Store sowie dem Microsoft Store auf Xbox erhältlich.

Die PC-Version 1.0 wurde nach einer sehr erfolgreichen Early-Access-Phase im Herbst 2021 auf Steam, GOG.com sowie im Epic Games Store veröffentlicht und konnte sich bis Dezember 2023 über 1,75 Millionen Mal verkaufen. Auf aktuellen Konsolensystemen ist der Titel seit Oktober 2022 verfügbar und konnte sich dort ebenfalls eine sehr aktive Community sichern.

Das Entwicklerstudio Render Cube hat u.a. mit dem Update “Rüstungen, Wappen und Schilde” weitere heiße Inhaltseisen im Feuer, auf deren Veröffentlichung man sich im Laufe des Jahres freuen darf.