Medieval Dynasty: Zwei neue DLCs erscheinen im Juni

Medieval Dynasty, die mittelalterliche Spielerfahrung mit weltweit 2,5 Millionen Verkäufen, wird um zwei neuen DLCs bereichert.

Echoes of Nature DLC mit einer Reihe von völlig neuen Dekorationen wie Zierbäumen, blühenden Sträuchern und Steindekorationen sowie Sounds of the Dynasty DLC mit zweieinhalb Stunden atmosphärischer Musik, die am 26. Juni für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen sollen.

Echoes of Nature

Der Echoes of Nature DLC fügt eine Reihe von Dekorationsoptionen für den Außenbereich hinzu, die sich auf natürliche Elemente und saisonale Variationen konzentrieren.

Es werden neue Arten von Bäumen, Sträuchern, Hecken und Steingebilden eingeführt, die in der Umgebung platziert werden können.

Diese Ergänzungen sind so konzipiert, dass sie sich in die Landschaft einfügen und eine harmonische Raumgestaltung ermöglichen.

Die Spieler können ruhige Orte wie ein Stück Hecke entlang eines Weges, einen kleinen Teich zwischen Felsen oder ein wildes Rosendickicht, das das Morgenlicht einfängt, anlegen.

Oder sie lassen es ruhig angehen – Kastanien, die im Herbst ihre Blätter vergilben, immergrüne Bäume, die durch den Schnee standhalten. Die Veränderungen kommen langsam, aber nichts bleibt, wie es ist.

Es genügt, Setzlinge aus dem Bestand des Händlers zu nehmen, sie dort zu pflanzen, wo es sich richtig anfühlt, und die Umgebung nimmt nach und nach einen anderen Charakter an.

Features:

Neue Bäume und Sträucher

Bereichert eure Außenbereiche mit einer vielfältigen Auswahl an Pflanzen. Von robusten, immergrünen Bäumen, die das ganze Jahr über lebendig bleiben, bis hin zu blühenden Wildrosen, majestätischen Kastanien und den fröhlichen gelben Blumensträuchern werden Ihre Grünflächen vor Farbe und Leben strotzen.

Saisonale Verwandlung

Jede Pflanze und jede natürliche Dekoration reagiert auf den Wechsel der Jahreszeiten. Beobachtet, wie eure Sträucher blühen, im Sommer üppig wachsen, im Herbst die Blätter ihre Farbe wechseln und in der Stille des Winters mit Frost bedeckt bleiben. Im Laufe der Zeit verwandelt sich der Garten und spiegelt die Schönheit und den Rhythmus der natürlichen Welt wider.

Neue dekorative Elemente

Ein balancierender Felsen sorgt für eine ruhige Struktur, während ein Felsenteich mit minimalem Aufwand für Bewegung und Textur sorgt. Dies sind nur einige Beispiele – es gibt noch viele andere natürliche Elemente, die dazu beitragen können, einen Garten zu gestalten, der zu eurem Platz und eurem Stil passt.

Sounds of the Dynasty

Der Medieval Dynasty Original Soundtrack Vol. 2 enthält fast zweieinhalb Stunden atmosphärische Musik, die die Stimmung für Abenteuer, Geheimnisse und mittelalterliches Leben erzeugt.

Drei Alben, 39 Tracks und eine Menge Herzblut, das in jedem Sound steckt. Die Musik auf diesen beiden Alben wurde durch Soundtracks von Spielen wie Gothic, The Witcher und Skyrim inspiriert.

Die meisten Stücke wurden mit Live-Instrumenten wie Violine, Cello, Panflöte, Akkordeon, Gitarren, Schlagzeug und Pfeife aufgenommen. Darunter ist auch ein spezielles restauriertes Akkordeon, das in der Familie eines der Komponisten über Generationen weitergegeben wurde und nun in einem neuen Arrangement wieder erklingt.

Besonders hervorzuheben ist das Swamp Day Theme, der komplexeste Track im Spiel – eine fast orchestrale Komposition, voller Schichten und Stimmungen.

Dieser Soundtrack ist mehr als nur Hintergrundmusik – er ist das Herz und die Seele des Spiels.

Features:

Drei Barden Album (Disc 1)

Sechs fröhliche, festliche Lieder der Band Three Bards, inspiriert von der Musik der Troubadoure. Ihr könnt mit ihnen tanzen, lachen und feiern – genau wie in einer mittelalterlichen Taverne. Die Sängerin Mandarymira (eine der Synchronsprecherinnen des Spiels) singt in der traditionellen „White Voice“-Technik, was der Musik einen einzigartigen Charakter verleiht.

Album mit speziellen Themen (Disc 2)

16 Tracks, die die Atmosphäre der Spielwelt aufbauen – vom Hauptthema über die Musik zur Charaktererstellung bis hin zu Themen für Dörfer und wichtige NSCs. Jedes Stück unterstreicht die Einzigartigkeit der Orte und Momente im Spiel.

Gameplay-Musikalbum (Disc 3)

17 Kompositionen, die für die Erkundung und den Kampf geschaffen wurden. Diese Stücke begleiten den Spieler bei alltäglichen Aufgaben, Reisen durch Wälder und Felder sowie bei Begegnungen mit Gefahren.