Meet Your Maker: Accolades Trailer feiert Veröffentlichung

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das Bau- und Überfallspiel Meet Your Maker offiziell für PlayStation, Xbox und auf PC für Steam veröffentlicht wurde.

Ab sofort können alle das verwüstete Ödland erkunden, um das kostbare reine genetische Material zu sammeln und tödliche Außenposten bauen.

Meet Your Maker ist in der Standard-Edition und der Deluxe Edition auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich und außerdem Teil des PlayStation Plus Monthly Games Line-ups. Die Deluxe Edition enthält zudem den Verbrannte Nekropole-DLC.

„Unser Team bei Behaviour Interactive freut sich sehr, dass unser Spiel nun offiziell released ist! Heute ist der Moment gekommen, auf den wir alle in den letzten drei Jahren gewartet haben“, sagt Ash Pannell, Creative Director von Meet Your Maker. „Wir können es kaum erwarten, zu sehen, wohin unsere Spielergemeinschaft unser Spiel bringen wird und wie sie ihre Fähigkeiten nutzen werden, um zu erschaffen und zu zerstören.“

Die Verbrannte Nekropole-Sammlung erweitert die Bau- und Überfallstrategien

Die Verbrannte Nekropole-Sammlung ist mit der Deluxe Edition oder als eigenständiger DLC auf allen Plattformen (Steam, PlayStation Store, Xbox Store) erhältlich.

Die Verbrannte Nekropole-Sammlung enthält:

Das Verbrannte Nekropole-Dekopaket Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich): Kalkstein, Glanzzeit Drei Requisiten: Flügelform, Tempellicht, Drehende Enigma Acht Aufkleber

Einen Verbrannte Nekropole Waffen-Skin Sonnenklaue

Zwei Verbrannte Nekropole Hüter-Skins Wüstenzyklop, Vergoldeter Krieger



Regelmäßige, neue und sich ständig verändernde Inhalte für Meet Your Maker

Bereits zwei Wochen nach dem Launch von Meet Your Maker wird es regelmäßige Updates geben, um neue Inhalte ins Spiel zu bringen. Der Höhepunkt wird Ende Juni 2023 mit der Ankunft unseres ersten großen Inhaltsupdates, Sektor 1: Dreadshore erreicht.

Die Spieler können sich auf eine Reihe von neuen Inhalten freuen, die im Ödland auf sie warten, darunter:

Das Hellscape Dekopaket: Zwei Blöcke (jeweils in drei Formen erhältlich) Zwei Requisiten Eine animierte Requisite Acht Aufkleber

Neue Mods und Erweiterungen: kostenlos oder freischaltbar mit Spielzeit (regelmäßige Drops)

Großes Inhalts-Update – Sektor 1: Dreadshore (Ende Juni) Eine neue Umgebung (sofort kostenlos nutzbar) Ein neues Dekopaket (sofort kostenlos nutzbar) Vier neue Gameplay-Elemente (freischaltbar durch Spielzeit oder käuflich zu erwerben auf PlayStation, Xbox oder Steam) Wächter + Perks Waffe + Upgrades Falle + Mods Wächter + Verstärkungen Eine neue Kosmetiksammlung (kaufbar auf PlayStation, Xbox oder Steam)



Die Universen von Behaviour Interactive verschmelzen miteinander

Um den Start des Titels zu feiern, treffen die Welten von Meet Your Maker und Dead by Daylight aufeinander und bringen Cross-Promotion-Inhalte in beide Spiele. Die Belohnungen sind automatisch für alle verfügbar, die beide Spiele besitzen.

Die exklusiven Cross-Promotion-Belohnungen sind folgende:

Für Meet Your Maker

Zwei Bausteine inspiriert vom MacMillan Anwesen

Eine animierte Generator-Requisite

Eine Paletten-Requisite und eine Kellerlicht-Requisite

Eine Auswahl an Aufklebern wie Kratzspuren, Blutspuren, Neas Graffiti und mehr

Für Dead by Daylight

Sehr seltener Pentekaths-Anzug für Meg Thomas

Drei einzigartige Killerwaffen für den Fallensteller (Knirschenden Klinge, die Jägerin (Gezahnte Axt) und den Geist (Biomechanischer Stachel)

Meet Your Maker ist ab sofort über Steam, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X|S erhältlich.