Mega Man: Dual Override: Comeback im Jahr 2027

Heute hat Capcom auf den Game Awards 2025 Mega Man: Dual Override vorgestellt, den zwölften Teil der klassischen Mega Man-Reihe.
Die legendäre Franchise feiert 2027 ihr mit Spannung erwartetes Comeback, wenn das brandneue Action-Plattformspiel für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheint.
Im Jahr 2027 feiert Capcom außerdem das 40-jährige Jubiläum der Mega Man-Reihe. Der Blue Bomber begann 1987 mit dem Bekämpfen von Robotern und begeisterte die Spieler sofort mit seinem lohnenden Gameplay, seinen farbenfrohen Charakteren und seiner rockigen Musik.
Seitdem hat sich die Franchise weltweit mehr als 43 Millionen Mal verkauft und ist über die Welt der Spiele hinaus in Comics, Fernsehserien und mehr vorgedrungen.
Den neuen Trailer gibt es hier für euch:
Mega Man 11 war richtig Hammer, absolut underrated, dies ist offensichtlich ein direkter Nachfolger – Muss ich haben.
Gut, wenn es wirklich mit dem Jubiläum zusammenfällt, macht es Sinn, dass es der klassische Mega Man ist.
Hätte ja eher auf X gehofft. Die Teile (und Zero) fand ich immer besser.
Das wird ein Spiel für meine Switch
Gute Sidescroller können gerne mehr kommen 🙂
Sieht gut aus, freue mich drauf.
Cool! Wobei ich es interessant gefunden hätte, wenn die was komplett neues gemacht hätten, also zB 3rd Person
Sehr schön aber leider erst 2027
Mega man hab ich auf den ur Gameboy gespielt man is das lange her.
Die Effekt sehen ja ganz gut aus und Sidescroller geht auch immer.
Das Video hat gezeigt, das Mega Man weiter Mega Man ist. Klassisch wie eh und je und das jetzt nur noch hübscher.