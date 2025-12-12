Mega Man: Dual Override: Comeback im Jahr 2027

Die legendäre Mega Man Franchise feiert 2027 ihr mit Spannung erwartetes Comeback mit Mega Man: Dual Override.

Heute hat Capcom auf den Game Awards 2025 Mega Man: Dual Override vorgestellt, den zwölften Teil der klassischen Mega Man-Reihe.

Die legendäre Franchise feiert 2027 ihr mit Spannung erwartetes Comeback, wenn das brandneue Action-Plattformspiel für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheint.

Im Jahr 2027 feiert Capcom außerdem das 40-jährige Jubiläum der Mega Man-Reihe. Der Blue Bomber begann 1987 mit dem Bekämpfen von Robotern und begeisterte die Spieler sofort mit seinem lohnenden Gameplay, seinen farbenfrohen Charakteren und seiner rockigen Musik.

Seitdem hat sich die Franchise weltweit mehr als 43 Millionen Mal verkauft und ist über die Welt der Spiele hinaus in Comics, Fernsehserien und mehr vorgedrungen.

Den neuen Trailer gibt es hier für euch: