Mega Man: Dual Override: Comeback im Jahr 2027

38 Autor: , in News / Mega Man: Dual Override
Übersicht

Die legendäre Mega Man Franchise feiert 2027 ihr mit Spannung erwartetes Comeback mit Mega Man: Dual Override.

Heute hat Capcom auf den Game Awards 2025 Mega Man: Dual Override vorgestellt, den zwölften Teil der klassischen Mega Man-Reihe.

Die legendäre Franchise feiert 2027 ihr mit Spannung erwartetes Comeback, wenn das brandneue Action-Plattformspiel für Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam erscheint.

Im Jahr 2027 feiert Capcom außerdem das 40-jährige Jubiläum der Mega Man-Reihe. Der Blue Bomber begann 1987 mit dem Bekämpfen von Robotern und begeisterte die Spieler sofort mit seinem lohnenden Gameplay, seinen farbenfrohen Charakteren und seiner rockigen Musik.

Seitdem hat sich die Franchise weltweit mehr als 43 Millionen Mal verkauft und ist über die Welt der Spiele hinaus in Comics, Fernsehserien und mehr vorgedrungen.

Den neuen Trailer gibt es hier für euch:

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

38 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Ash2X 306560 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.12.2025 - 10:19 Uhr

    Mega Man 11 war richtig Hammer, absolut underrated, dies ist offensichtlich ein direkter Nachfolger – Muss ich haben.

    0
  2. Homunculus 283480 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.12.2025 - 10:20 Uhr

    Gut, wenn es wirklich mit dem Jubiläum zusammenfällt, macht es Sinn, dass es der klassische Mega Man ist.

    Hätte ja eher auf X gehofft. Die Teile (und Zero) fand ich immer besser.

    0
  6. Banshee3774 136072 XP Elite-at-Arms Silber | 12.12.2025 - 10:38 Uhr

    Cool! Wobei ich es interessant gefunden hätte, wenn die was komplett neues gemacht hätten, also zB 3rd Person

    0
  10. SPQRaiden 62730 XP Romper Stomper | 12.12.2025 - 10:55 Uhr

    Das Video hat gezeigt, das Mega Man weiter Mega Man ist. Klassisch wie eh und je und das jetzt nur noch hübscher.

    0

Hinterlasse eine Antwort