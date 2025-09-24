Mega Man Star Force: Legacy Collection: Alle Klassiker in einem Paket vereint

Mit der Mega Man Star Force Legacy Collection bringt Capcom 2026 eine vollständige Sammlung der beliebten Rollenspiel- und Action-Abenteuer zurück auf moderne Plattformen.

Im Extended Announce Trailer wurde bestätigt, dass sämtliche Titel der Reihe in einem ultimativen Paket enthalten sind, darunter Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo, Mega Man Star Force Dragon, Mega Man Star Force 2 Zerker x Ninja, Mega Man Star Force 2 Zerker x Saurian, Mega Man Star Force 3 Black Ace und Mega Man Star Force 3 Red Joker.

Die Sammlung erzählt die Geschichte von Geo Stelar und seinem außerirdischen Partner Omega-Xis, die gemeinsam die Macht der EM-Waves nutzen, um sich in Mega Man zu verwandeln und die Erde vor Gefahren zu beschützen.

Neben den klassischen Abenteuern erwartet euch in der Mega Man Star Force Legacy Collection die Möglichkeit, online gegeneinander zu kämpfen oder Items zu tauschen, was für zusätzliche Langzeitmotivation sorgt.

Veröffentlicht wird die Mega Man Star Force Legacy Collection auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Damit können Fans die gesamte Saga mit moderner Technik erleben und neue Spieler die Serie erstmals vollständig entdecken. Dieses umfangreiche Paket verbindet nostalgische Erinnerungen mit zeitgemäßen Features und stellt einen bedeutenden Meilenstein für die Mega Man-Reihe dar.

Hier gibt es den neuen Trailer zu sehen: