Mega Man Star Force: Legacy Collection: Alle sieben Spiele 2026 auf Konsolen & PC

Mega Man Star Force: Legacy Collection angekündigt – alle sieben Spiele 2026 auf Konsolen und PC.

Capcom hat die Mega Man Star Force: Legacy Collection offiziell angekündigt. Die Sammlung erscheint 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von Mega Man wurden die neuen Titel Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo und Mega Man Star Force Dragon gleichzeitig veröffentlicht. Sie nutzten die besten Funktionen der Battle Network-Serie und fügten neue und aufregende Spielfunktionen hinzu.

Enthalten sind alle sieben Spiele der beliebten Action-RPG-Reihe, die ursprünglich auf dem Nintendo DS veröffentlicht wurden.

Mega Man Star Force: Legacy Collection

Mega Man Star Force Leo Mega Man Star Force Dragon Mega Man Star Force Pegasus Mega Man Star Force 2 Zerker×Ninja Mega Man Star Force 2 Zerker×Saurian Mega Man Star Force 3 Black Ace Mega Man Star Force 3 Red Joker

Damit kehrt die komplette Mega-Man-Star-Force-Saga zurück und bietet Fans wie Neueinsteigern die Möglichkeit, die Abenteuer von Geo Stelar und seinem außerirdischen Partner Omega-Xis erneut oder erstmals zu erleben.

Die Legacy Collection umfasst Mega Man Star Force 1, 2 und 3 mit allen Versionen, sodass insgesamt sieben Titel spielbar sind. Spieler erwarten eine Mischung aus klassischem Mega-Man-Kampfsystem, strategischem Karteneinsatz und packender Story rund um die Wellenwelt.

Mit verbesserten Funktionen und moderner Plattform-Unterstützung ist die Mega Man Star Force: Legacy Collection die ultimative Edition dieser Kultreihe und wird 2026 ein Highlight für Retro- und RPG-Fans. Von Kämpfen bis hin zu Sammelkarten – mit den aufgerüsteten Online-Funktionen erleben Sie die Mega Man-Serie von ihrer besten Seite! Crossplay und Cross-Save zwischen Plattformen wird jedoch nicht unterstützt.