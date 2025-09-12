Mega Man Star Force: Legacy Collection: Alle sieben Spiele 2026 auf Konsolen & PC

Mega Man Star Force: Legacy Collection angekündigt – alle sieben Spiele 2026 auf Konsolen und PC.

Capcom hat die Mega Man Star Force: Legacy Collection offiziell angekündigt. Die Sammlung erscheint 2026 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Zur Feier des 20-jährigen Jubiläums von Mega Man wurden die neuen Titel Mega Man Star Force Pegasus, Mega Man Star Force Leo und Mega Man Star Force Dragon gleichzeitig veröffentlicht. Sie nutzten die besten Funktionen der Battle Network-Serie und fügten neue und aufregende Spielfunktionen hinzu.

Enthalten sind alle sieben Spiele der beliebten Action-RPG-Reihe, die ursprünglich auf dem Nintendo DS veröffentlicht wurden.

Mega Man Star Force: Legacy Collection

  1. Mega Man Star Force Leo
  2. Mega Man Star Force Dragon
  3. Mega Man Star Force Pegasus
  4. Mega Man Star Force 2 Zerker×Ninja
  5. Mega Man Star Force 2 Zerker×Saurian
  6. Mega Man Star Force 3 Black Ace
  7. Mega Man Star Force 3 Red Joker

Damit kehrt die komplette Mega-Man-Star-Force-Saga zurück und bietet Fans wie Neueinsteigern die Möglichkeit, die Abenteuer von Geo Stelar und seinem außerirdischen Partner Omega-Xis erneut oder erstmals zu erleben.

Die Legacy Collection umfasst Mega Man Star Force 1, 2 und 3 mit allen Versionen, sodass insgesamt sieben Titel spielbar sind. Spieler erwarten eine Mischung aus klassischem Mega-Man-Kampfsystem, strategischem Karteneinsatz und packender Story rund um die Wellenwelt.

Mit verbesserten Funktionen und moderner Plattform-Unterstützung ist die Mega Man Star Force: Legacy Collection die ultimative Edition dieser Kultreihe und wird 2026 ein Highlight für Retro- und RPG-Fans. Von Kämpfen bis hin zu Sammelkarten – mit den aufgerüsteten Online-Funktionen erleben Sie die Mega Man-Serie von ihrer besten Seite! Crossplay und Cross-Save zwischen Plattformen wird jedoch nicht unterstützt.

  1. Rotten 70105 XP Tastenakrobat Level 1 | 12.09.2025 - 18:16 Uhr

    Das wird auf jeden Fall geholt 🤗 danke für die Info

  2. Eisbaer2405 37170 XP Bobby Car Raser | 12.09.2025 - 18:44 Uhr

    Sind das neue oder andere Spiele als die aus den bereits vorhandenen Collectionen oder die gleichen mit nur anderem Namen?

    • Homunculus 268440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.09.2025 - 19:07 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Sind andere. Die XB hat ja leider nicht die Battle Network Legacy Collection bekommen.

      Die beinhaltet:
      Mega Man Battle Network
      Mega Man Battle Network 2
      Mega Man Battle Network 3 Blue
      Mega Man Battle Network 3 White
      Mega Man Battle Network 4 Red Sun
      Mega Man Battle Network 4 Blue Moon
      Mega Man Battle Network 5 Team Protoman
      Mega Man Battle Network 5 Team Colonel
      Mega Man Battle Network 6 Cybeast Gregar
      Mega Man Battle Network 6 Cybeast Falzar

      Die Spiele in der neue Collection sind die DS Spiele, die Sequel zu Battle Network sind.

      Mega Man Star Force Leo
      Mega Man Star Force Dragon
      Mega Man Star Force Pegasus
      Mega Man Star Force 2 Zerker×Ninja
      Mega Man Star Force 2 Zerker×Saurian
      Mega Man Star Force 3 Black Ace
      Mega Man Star Force 3 Red Joker

  5. Homunculus 268440 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 12.09.2025 - 19:15 Uhr

    Schon geil, dass uns Capcom dieses mal bedenkt, aber sollte dann die andere Collection nicht auch mal für XB erscheinen?

    • Lord Maternus 336960 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.09.2025 - 19:25 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      Fänd ich auch gut. Ich hab die Collections, die es auf der Xbox gibt und würde gerne dort auch die anderen haben.

